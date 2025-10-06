Paul Michael manda indirecta a Christian Cueva y lo envía a clases de canto: "No es nada personal"

El salsero Paul Michael volvió a estar en boca de todos tras su reciente participación en el pódcast de Edson Dávila, más conocido como 'Giselo'. El cantante asistió al programa junto a su pareja, Pamela López, y no dudó en bromear sobre Christian Cueva, esposo de la influencer, durante una dinámica que generó risas y sorpresa entre los presentes.

Paul Michael elige a Cueva para "mejorar su voz"

Durante el divertido segmento del programa 'Edson Pa' Que Más', el conductor mostró a Paul Michael las imágenes de tres figuras conocidas de la farándula peruana: Christian Cueva, Pamela Franco y Marisol. La consigna era clara: debía elegir a uno de ellos para enviarlo con urgencia a clases de canto.

Sin dudarlo, el salsero respondió: "A Cueva", provocando carcajadas entre todos los presentes. Para evitar malentendidos, añadió rápidamente: "No es nada personal".

Entre risas, Paul Michael incluso se animó a entonar algunas líneas de 'El cervecero', tema que alguna vez interpretó el futbolista. Su imitación desató aún más risas en el set, mientras Pamela López optaba por mantener la calma y solo reía ante la ocurrencia de su pareja, evitando dar cualquier comentario que pudiera generar polémica.

"¡Asu! No es nada personal, ya, nada personal, pero Cueva", reiteró el cantante entre risas, confirmando que su comentario fue en tono de broma.

Además, durante la misma dinámica, Paul Michael aseguró que, de tener que grabar un tema junto a alguna de las artistas mencionadas, elegiría a Marisol. Con esta respuesta, descartó de manera tajante una colaboración con Pamela Franco, actual pareja de Christian Cueva.

No le guarda rencor a Marisol

Pamela López apareció como invitada especial en el podcast de 'Edson Pa' Que Más', donde se divirtió mucho con las ocurrencias del popular 'Giselo'. Es así como le toca responder algunas preguntas y le consultan sobre el problema que tuvo con Marisol hace unos meses, por haber tenido conversaciones indebidas con Christian Cueva.

Edson le pregunta si le guarda rencor y ella responde: "Más allá de que yo considere que se equivoco porque tomó decisiones incorrectas, siguió una conversación que no era adecuado. Yo jamás la conocí, fue su amiga y ya explique, yo jamás la conocí como una amiga de él".

Después, la influencer señala que ya no tiene más que opinar sobre la 'Faraona' porque en su momento se sentaron a conversar y limar asperezas por todo lo sucedido. Además, reveló que tras recibir la petición de disculpas de la cantante de cumbia fue suficiente para dejar todo atrás.

"Ella solo comenzó a contar sus verdades, sus conversaciones y ya. Yo no tengo más que decir, se senté con ella, lime asperezas, me pidió disculpas y ahí quedó la situación", agregó.

En conclusión, la participación de Paul Michael y Pamela López en el pódcast de 'Giselo' dejó más de un momento divertido y varios titulares. Mientras el salsero demostró su sentido del humor al enviar una indirecta a Christian Cueva, Pamela mostró madurez al confirmar que no guarda rencores hacia Marisol.