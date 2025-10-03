RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Grave accidente!

¡Tragedia en Canta! Bus de reconocida orquesta cae a un abismo y se reportan varios heridos

El bus de la orquesta de cumbia peruana cayó a un abismo en Canta, dejando heridos a varios de sus músicos.

Bus de orquesta de cumbia tuvo grave accidente en Canta.
Bus de orquesta de cumbia tuvo grave accidente en Canta. (Composición Karibeña)
03/10/2025

Una gira que prometía música y celebración se convirtió en caos. El bus que trasladaba a una reconocida orquesta de cumbia en Perú sufrió un grave accidente en la provincia de Canta, dejando varios heridos tras caer a un abismo.

Bus de popular orquesta sufre grave accidente

La madrugada que debía estar llena de música y alegría terminó en una tragedia. El bus que transportaba a la reconocida orquesta "Oscar Manuel y su Historia Romántica" sufrió un grave accidente en la provincia de Canta y terminó cayendo a un abismo.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad se despistó en una peligrosa curva en la zona de Huayllay, en Canta, y se precipitó varios metros al vacío. El vehículo quedó completamente destrozado.

"Testigos señalaron que el bus perdió el control antes de caer", informó Infored Perú sobre el grave accidente.

En imágenes difundidas en redes se ve al bus echado de lado, mientras curiosos observan la escena con asombro. Algunos músicos aparecen de pie, otros tendidos cerca de la unidad, esperando ayuda.

Según la información preliminar, varios integrantes de la agrupación resultaron heridos de gravedad. Pobladores de la zona y brigadas de rescate acudieron al lugar y trabajaron contra la difícil geografía de la carretera para evacuar a los afectados. 

Los heridos fueron trasladados de emergencia a centros de salud cercanos. Según el medio mencionados, las autoridades evaluaban la posibilidad de derivar a algunos músicos a hospitales de Lima. La tragedia interrumpió de manera repentina la gira de la orquesta.

Hasta el momento, no se ha confirmado la existencia de víctimas mortales. Sin embargo, sí se ha advertido que el estado de salud de algunos músicos es delicado.

Una orquesta querida por el público

"Oscar Manuel y su Historia Romántica" es una agrupación con varios años de trayectoria en el ambiente musical. Su propuesta de cumbia sanjuanera romántica la ha convertido en una de las favoritas en fiestas, aniversarios y celebraciones en distintas regiones del país.

Por eso, la noticia del accidente ha generado impacto en el público. En redes sociales se leen mensajes como: "AY NO? TODOS BIEN", "Pero no hubo fallecidos, ¿verdad?" y hasta un mensajes con dos emojis de manos rezando.

En conclusión, lo que debía ser una jornada de música terminó en una madrugada de dolor en Canta. El accidente que sufrió el bus de "Oscar Manuel y su Historia Romántica" mantiene en vilo a sus fans y familiares. Por ahora, se esperan noticias positivas sobre la recuperación de los músicos que luchan por su salud tras esta tragedia.

