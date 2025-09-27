RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¿Se va?

Magaly asegura que no tiene apoyo de su canal y podría retirarse de la TV en 2026: "Demasiado estrés"

Magaly Medina confesó que el estrés le está pasando factura y, aunque no piensa tomar un descanso, dejó abierta la posibilidad de retirarse de la televisión en 2026.

Magaly podría retirarse de la TV en 2026
Magaly podría retirarse de la TV en 2026 (ATV)
27/09/2025

Magaly Medina lleva 27 años frente a la televisión y se ha convertido en una de las conductoras más queridas. Sin embargo, en una reciente entrevista afirmó que está cansada de lidiar con el estrés y podría retirarse en el 2026. La conductora aseguró que su canal no ha hecho nada por ayudarla, y eso le genera mucha presión.

¿'Magaly Tv, La Firme' se va la TV?

Hace unos días, Magaly bromeó respecto a las horas de televisión que hace al día. Según dijo, empezó con una hora de programa y ahora hace 1:15 horas, por lo que existe la posibilidad de que el próximo año haga una hora y media. Sin embargo, en una reciente entrevista aclaró que todo se trató de una broma.

"Ahorita estoy muy cansada y no tengo claro si el próximo año sigo o no. Eso de sacar adelante, y sin apoyo, un programa es por demás agotador", declaró a Trome.

Enseguida, explicó que lo que posiblemente cause su renuncia en el 2026 sería que considera que los programas que la anteceden no tienen el suficiente impacto para dejarle un buen colchón. Además, siente que tiene demasiada responsabilidad y que es la única que se toma en serio la competencia por el rating. "Mi salud se ha resentido por demasiado estrés", dijo.

Magaly cuestiona las decisiones de ATV

Magaly también indicó que ATV ha descuidado mucho su programación, y aunque retiren el programa de Andrea Llosa, el canal se ha resignado a tener espacios que solo hacen tres o cuatro puntos de rating, cuando en algún momento llegaron a ser el segundo canal más visto de la televisión peruana.

Finalmente, descartó que se vaya a tomar un año sabático, ya que le gusta estar en constante movimiento y disfrutar de la adrenalina del periodismo. Sin embargo, eso no quita que se sienta desprotegida en su canal. También aseguró que su programa le da contenido a muchos otros espacios de espectáculos en otros canales.

Gustavo Salcedo se pronuncia tras agredir a exproductor de Maju Mantilla: "Bien merecido"
Gustavo Salcedo se pronuncia tras agredir a exproductor de Maju Mantilla: "Bien merecido"

"Hay gente que desaparecería sin nosotros al aire, ja, ja, ja. Soy como el oxígeno que los mantiene vivos, si no, pregúntales a varios en los streamings", explicó.

Es así que, Magaly Medina atraviesa un momento de cansancio y presión en su carrera televisiva. Aunque no ha confirmado su retiro, dejó entrever que el 2026 podría marcar el final de su trayectoria en ATV. Su futuro en la televisión sigue siendo incierto, generando expectativa entre sus seguidores.

