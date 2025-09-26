Gustavo Salcedo se pronuncia tras agredir a exproductor de Maju Mantilla: "Bien merecido"

En la mañana del viernes 26 de septiembre, Christian Rodríguez reveló que fue agredido por Gustavo Salcedo cuando se encontraba con su esposa y su mejor hijo. Ahora, el aún esposo de Maju Mantilla se pronunció tras la fuerte agresión y no mostró ningún arrepentimiento.

Gustavo Salcedo rompe su silencio

El programa de 'Magaly TV: La Firme' reveló que Gustavo Salcedo se comunicó con uno de sus reporteros antes de toda la agresión para que vayan a buscarlo. Incluso, el aún esposo de Maju Mantilla les envió una foto del carro de Christian Rodríguez y reveló que estaba acompañado por su esposa e hijo.

Después, la 'urraca' revela que minutos después le informaron que el exdeportista agredió al productor de Latina en la misma ubicación que les había enviado antes. Ante las declaraciones de espectadores que vieron la agresión, se comunicaron nuevamente con Salcedo para cuestionarle sobre lo sucedido.

"No te puedo contestar ahora. Como te digo, no voy hacer más show, ya no es sano. Ya está por mi lado (...) Bueno siempre dije la verdad, pero como te dije no voy a declarar más. Que le pregunten a él y que responda, yo seré un espectador más. Por eso prefiero mantenerme al margen", expresó inicialmente.

Después, el reportero de Magaly le pregunta que tras la agresión física a Christian Rodríguez ya no sería solo un espectador, sino un agresor. Ante ello, Gustavo Salcedo no se arrepiente de sus acciones y señala que el exproductor de Maju Mantilla se lo tenía 'merecido'.

"Con esto que haz hecho, no vas a ser solo un espectador, ahora eres el protagonista de una agresión", expresó el reportero, y esto respondió Salcedo: "Bien merecido ¿No crees? pero como te digo, ya está este tema cerrado para mí".

Agresión y acoso a exproductor de Maju Mantilla

Christian Rodríguez puso una denuncia en contra de Gustavo Salcedo señalando que no sería la primera vez que lo agrede físicamente, ya que en marzo lo golpeó en la cara con su codo golpeándose la cabeza contra el suelo quedando inconsciente por algunos segundos. Así mismo, reveló que ha recibido amenazas de parte de él hacia su esposa y a su menor hijo.

En conclusión, Gustavo Salcedo ha estado agrediendo a Christian Rodríguez desde hace varios meses, acosando y amenazando a su familia. Tras la fuerte agresión en la vía pública, el aún esposo de Maju Mantilla no mostró ningún arrepentimiento.