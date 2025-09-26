Gustavo Salcedo habría agredido hace meses a Christian Rodríguez: "Le impactó el codo en la cara"

Tras revelarse que Christian Rodríguez fue agredido por Gustavo Salcedo en la tarde del 26 de septiembre, un periodista reveló la denuncia que puso el exproductor de Maju Mantilla. Aunque, se llevó gran sorpresa al enterarse que no era la primera vez que el exdeportista lo agredía físicamente.

¡Salcedo agredió a productor en marzo!

El periodista Samuel Suárez comunicó por medio de Instarándula que llegó a sus manos la denuncia que puso Christian Rodríguez a Gustavo Salcedo. Es así como leyó que hoy no era la primera vez que era agredido por el aún esposo de Maju Mantilla, sino que lo golpeó hace meses cuando corría por el Malecón de Miraflores.

"Lo que cuenta Christian es que el día 22 de marzo se encontraba haciendo ejercicio en el Malecón de Miraflores y se encuentra con Gustavo Salcedo. De repente le impactó el codo en la cara, el denunciante cayó el piso golpeándose la cabeza perdiendo la consciencia por algunos segundos. Salcedo no se detuvo y continúo corriendo", cuenta.

Instarándula, agresión de Gustavo Salcedo a Christian Rodríguez en marzo de 2025 pic.twitter.com/xXwop5BHZu — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) September 27, 2025

El documento que lee el periodista es la denuncia que ha realizado el exproductor de Maju Mantilla después que el ex deportista impactó contra su auto cuando estaba con su esposa e hijo dentro y después, que lo golpeara brutalmente en su cabeza dejando una herida abierta. Aunque en la denuncia no se leía este actual episodio.

Amenazas a Christian Rodríguez y su familia

Así mismo, Samuel Suárez leyó en el documento que además de la agresión física, el padre de los hijos de Maju ha estado amenazando por medio de mensajes al productor e incluso, a su familia.

"Habla de que lo ha estado siguiendo durante las siguientes semanas, enviaron un auto. Luego, enviaron mensajes amenazando contra la integridad de su familia, hecho que fue hasta el 19 de julio", expresó.

También, se reveló que el 3 de setiembre le llegó a su domicilio un ramo de flores que decía 'cuídate mucho, con cariño'. El 11 de setiembre le llegaron mensajes amenazantes a su esposa desde su propio teléfono y el 13, llega mensajes a su esposa y a su menor hijo.

Amenazas de Salcedo a Christian Rodríguez y su familia. Fuente: Instarándula pic.twitter.com/77Fny4VWcF — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) September 27, 2025

En conclusión, Gustavo Salcedo habría estado agrediendo a Christian Rodríguez desde hace meses y amenazando no solo a él, sino también a su familia. Según revela Samuel Suárez, esta denuncia de las agresiones pasadas fueron reveladas hoy en la comisaría tras ser golpeado brutalmente en la cabeza y embestido por el aún esposo de Maju Mantilla.