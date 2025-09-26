¿Para Farfán? Beto Ortiz explota en redes tras intentos de censura a 'EVDLV' de 'Cri Cri': "Tu plata no vale"

La próxima emisión de El Valor de la Verdad promete generar polémica en la televisión peruana tras las declaraciones de Christian Martínez Guadalupe, más conocido como 'Cri Cri' y primo de Jefferson Farfán. La familia del futbolista intentó frenar la difusión del programa, lo que encendió un debate mediático protagonizado por el conductor Beto Ortiz quien lanzó dardos al abogado vinculado al entorno de Farfán.

Intentos de frenar la transmisión

Desde que se confirmó la participación de 'Cri Cri', la familia Farfán ha intentado detener la emisión del programa. Ortiz no dudó en explicar, a través de sus redes sociales, los recursos que suelen utilizarse para bloquear contenidos incómodos y cómo estos resultaron infructuosos en este caso.

"¡Vaya tempestad la que ha desencadenado El Valor de la Verdad de Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como Cri Cri, el primo hermano de Jefferson Farfán! No es un secreto para nadie que, cuando alguien se siente poderoso, suele apelar a tres recursos: llamar al dueño del canal, mover dinero —porque sabemos que aquí la plata mueve montañas— y empapelar con cartas notariales, resoluciones y notificaciones para intimidar a periodistas, productores y broadcasters. Pero en este caso, tu plata no vale, manito", indicó Ortiz.

El conductor añadió que la defensa legal de la familia fue determinante para que estos intentos no prosperaran. Ortiz hizo énfasis en la actuación del abogado Muñoz Manayay, destacando la curiosa sincronización de una resolución judicial:

"Esto que otras veces le ha funcionado a La Foca fracasó y eso se lo debemos a su abogado, el reputado jurista Javier Muñoz Manayay, quien logró una resolución express del 7mo juzgado de Familia que prohibía dar declaraciones a Cri Cri... cuatro días después de que el programa ya se había grabado, coincidiendo con la participación del programa Amor y Fuego", explicó Ortiz.

Cuidado con la víctima

El conductor aprovechó para aclarar que ni él ni su equipo han expuesto a la supuesta víctima durante la entrevista, a diferencia de lo que hizo el abogado Muñoz en declaraciones recientes para 'Amor y Fuego'.

"Tanto mi producción como los entrevistados nos cuidamos de no mencionarla ni aludirla. ¿Saben quién sí lo hizo? ¡El insigne letrado Muñoz Mananay!, quien en Amor y Fuego habló de la supuesta agraviada, revelando su parentesco con Cri Cri y, por ende, con Farfán. Extraordinaria actuación, doctor. Aplausos", expresó Ortiz con sarcasmo.

A pesar de las presiones y los intentos de censura, Ortiz confirmó que la emisión se realizará el domingo 28 de septiembre. "Nos vemos el domingo", concluyó, anticipando que el programa volverá a generar un intenso debate entre los televidentes.

En conclusión, El Valor de la Verdad mantiene la expectativa por las declaraciones de 'Cri Cri' y la polémica con la familia Farfán. A pesar de los intentos de censura y maniobras legales, el programa se emitirá este domingo. Este episodio refuerza su posición como uno de los espacios más comentados de la televisión peruana.