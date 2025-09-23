'Cri Cri', primo de Jefferson Farfán, estará en 'EVDLV' y se quiebra: "Me duele por qué es mi hermano"

El primo del exfutbolista Jefferson Farfán, Christian Guadalupe Farfán, será el próximo invitado de 'El valor de la verdad'. El programa, que se emitirá este domingo 28 de septiembre, promete mostrar aspectos inéditos de la vida de 'Cri Cri', quien en los últimos meses se encontró en el centro de la polémica y en medio de un escándalo mediático que marcó su vida personal y familiar.

Un relato desgarrador sobre su encarcelamiento

En el avance del programa, Christian Guadalupe se muestra visiblemente conmovido al recordar los meses que pasó en prisión. 'Cri Cri' relató las dificultades que enfrentó y el sufrimiento que le causó la situación a su madre.

"Mi madre se movió por todos lados mostrando mi inocencia, si no fuera por mi negrita, tenlo por seguro que me quedaba 20 años adentro", confesó entre lágrimas.

Durante la entrevista, el joven también expresó el dolor que sintió por la ruptura de su relación con Jefferson Farfán tras la denuncia en su contra. El avance deja entrever que el episodio será intenso y emotivo, con 'Cri Cri' quebrándose en varias ocasiones al recordar los momentos más difíciles de su vida reciente, así como el impacto que tuvo la acusación en su entorno cercano.

"Me dolió bastante que salga de él porque es mi hermano. Me dio una puñalada directamente al corazón, sentí que me desenterró, para apuñalármelo nuevamente y enterrármelo", añadió con la voz entrecortada, mostrando la vulnerabilidad de alguien que se sintió traicionado por un familiar cercano.

El dolor de su madre y la lucha por demostrar su inocencia

La madre de Christian, Doña Cecilia Guadalupe, también compartió su experiencia durante el calvario que vivió su hijo. La mujer reveló que el joven llegó a pensar en atentar contra su vida debido a la presión de la denuncia en su contra.

"Lo llamaba y no me contestaba, hasta que me dijo: 'Mamá, yo me voy a matar' y le dije que no", relató entre lágrimas.

Doña Cecilia también contó que intentó mostrarle a su hermano Luis Cuto Guadalupe las pruebas que demostraban la inocencia de su hijo, pero no logró convencerlo.

"Yo tengo las pruebas que mi hijo no tocó a esa persona y me dijo: 'No' y me fui llorando de rabia", recordó, con un nudo en la garganta.

Finalmente, Cristian Martínez Guadalupe recuperó su libertad luego de que el Poder Judicial determinara que no existían pruebas concluyentes que lo señalaran como autor de un presunto delito grave por el que había sido encarcelado casi un año.