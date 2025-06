Madre de 'Cri Cri' niega distanciamiento con 'Doña Charo' pese a grave denuncia: "Seguimos teniendo una relación normal"

Cecilia Guadalupe, madre de 'Cri Cri' y tía del exfutbolista Jefferson Farfán, decidió hablar públicamente sobre la denuncia por abuso sexual que involucra a su hijo. En una reciente entrevista para el podcast 'Chimu Churri', la también hermana de doña Charo sorprendió al contar que, pese a la controversia, su relación familiar con la madre de 'La Foquita' permanece intacta.

Durante la conversación, Cecilia explicó que, en medio del proceso legal, se le impuso una restricción que le prohibía acercarse a la denunciante y a la vivienda de su hermana. Sin embargo, resaltó que fue la propia Charo quien rechazó esa condición y pidió que su hermana pudiera seguir visitando su casa y a su madre, quien requiere cuidados especiales.

"Para que no me acerque (a la joven denunciante) ni a la casa de mi hermana. Mi hermana se molestó, dijo: 'No, tú eres mi hermana, tenemos que ver a mi mamá las dos (...) Relación normal'", relató Cecilia, dejando claro que el lazo familiar entre ambas no se ha visto afectado por lo sucedido.