'Cri Cri', primo de Jefferson Farfán, se pronuncia desde prisión: "Tengo pruebas científicas que me respaldan"

Cristian Martínez Guadalupe, primo del futbolista Jefferson Farfán y conocido como 'Cri Cri', rompió su silencio desde el penal de Lurigancho, donde cumple prisión preventiva tras ser denunciado por presunta agresión sexual. A través de una entrevista en el programa "Día D", el joven aseguró que es inocente y afirmó que tiene pruebas científicas que lo respaldan.

'Cri Cri' se defiende desde la cárcel

Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como 'Cri Cri' y primo del futbolista Jefferson Farfán, se pronunció desde el penal de Lurigancho, donde permanece desde hace nueve meses por una acusación de violencia sexual. El joven afirmó que cuenta con pruebas científicas que demuestran su inocencia.

Desde prisión, Cristian dio una entrevista al periodista Richard Apolo en el programa "Día D", donde fue enfático.

"Yo no ultrajé a la señorita, jamás. No sé por qué tiene esas mentiras, no sé. Ella miente y le creen, y yo digo la verdad", expresó Cristian, dejando en claro su postura frente a las graves acusaciones en su contra.

Durante la llamada, Cristian Martínez reafirmó su inocencia y defendió los exámenes que se le practicaron y cuestionó que la palabra de la denunciante pese más que las pruebas.

"Y yo estoy con las pruebas todavía, yo estoy con las pruebas científicas. Desde el día uno soy inocente. No puedo mentirles a los exámenes médicos, exámenes científicos. Yo no voy a mentir porque yo he dicho la verdad. Están los resultados. Ella dice una verdad y se ve que es mentira todo... La señorita ha dicho muchas cosas incoherentes. Los exámenes médicos que saca ella salen a mi favor. Los peritos y todo y sigue a mi favor. ¿Por qué no me creen a mí?... En los exámenes biológicos encuentran que ella no tuvo nada esos días", mencionó.

Cabe resaltar que la denuncia fue presentada por una joven de 19 años, quien aseguró que fue agredida sexualmente por Cristian tras una fiesta en la casa de Jefferson Farfán, en La Molina. Desde septiembre de 2024, él cumple prisión preventiva mientras continúa la investigación del Ministerio Público.

Su madre defiende su inocencia

En el mismo reportaje, la madre del joven, Cecilia Guadalupe, rompió su silencio y aseguró que su hijo es inocente.

"Mi hijo es inocente desde el día 1", dijo con firmeza. Contó que Cristian se sometió a todos los exámenes requeridos por la Fiscalía. "Yo le pregunté a mi hijo y me dijo: 'Mamá, yo he ido y les he dicho hágame todos los exámenes que ustedes quieran'. Y todos los exámenes le salen negativos", señaló Cecilia.

Entre las pruebas presentadas están los hisopados, exámenes forenses y análisis de ADN, que según su versión, no muestran señales de agresión sexual. La madre también recordó que Cristian estaba ebrio el día de la fiesta.

"Mi hijo estaba borracho, no podía ni caminar. Estaba agarrado de la pared y se sentó en las gradas de la casa", relató. Por eso, cuestionó la versión de la denunciante: "No entiendo por qué ella ayudó a llevarlo al cuarto si lo veía en ese estado".

Un perito respalda la versión de la defensa

El perito en criminalística Danny Humpire también dio su opinión en el programa, asegurando que no se hallaron lesiones compatibles con una agresión.

"Los resultados de los exámenes son claros. Si hubiese habido una agresión sexual de la magnitud que la denunciante describe, los exámenes deberían haber revelado lesiones evidentes, pero eso no ocurrió", declaró.

Finalmente, Cecilia Guadalupe expresó su indignación porque, pese a todas las pruebas a favor, su hijo sigue encarcelado.

"¿Por qué no se encuentran las pruebas que deberían encontrarse si realmente hubiera pasado lo que ella dice?", se preguntó entre lágrimas. "Si mi hijo es culpable, que pague. Pero como no lo es, estoy aquí para que la verdad salga a la luz".

Mientras tanto, la familia de 'Cri Cri' sigue luchando por demostrar su inocencia, mientras el Ministerio Público avanza con la investigación y se espera que el juicio oral esclarezca los hechos ocurridos aquella noche.