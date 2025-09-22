¿Indirecta a Jefferson Farfán? 'Cri Cri' relanza su orquesta con peculiar frase: "Ama apaga la luz"

La vida de Cristian Martínez Guadalupe, conocido como 'Cri Cri' y primo del exfutbolista Jefferson Farfán, volvió a ser noticia tras su reciente aparición pública luego de casi un año en el penal de San Juan de Lurigancho. A pocos días de cumplir un mes fuera del reclusorio, el cantante reapareció con su orquesta y generó controversia al compartir un mensaje que muchos consideran una indirecta hacia su famoso primo.

Relanzamiento musical con mensaje provocador

Cristian Martínez Guadalupe volvió a los escenarios con su orquesta tres semanas después de recuperar su libertad, en medio de acusaciones de presunto abuso sexual que motivaron su encarcelamiento. Durante la presentación, el artista expresó:

"Los de la Caliente. Después de tanta oscuridad, tengo libertad. Después del silencio, mi voz será escuchada. He vuelto y con más fuerza, listo para hacerme escuchar fuerte", destacando su retorno con determinación y energía.

Lo que captó la atención de los medios fue la frase utilizada para promocionar la reaparición: "Ama, apaga la luz", que alude a su madre, doña Cecilia. Esta expresión recuerda a la conocida frase "Ama Charo" de Jefferson Farfán, empleada para referirse a su tía, y ha sido interpretada como un gesto provocador de 'Cri Cri' hacia su primo, generando debate entre seguidores y medios especializados.

El uso del apodo, retomado en un contexto público, ha desatado especulaciones sobre posibles tensiones familiares y estrategias mediáticas en torno a la carrera del cantante. La presentación de su orquesta también sirvió para reafirmar su compromiso con la música y la continuidad de su proyecto artístico, en un momento en que busca reconstruir su imagen tras la polémica judicial.

Cuto habla sobre la liberación de Cri Cri

'Cuto' Guadalupe, miembro de la familia y exfutbolista, se pronunció sobre la liberación de Cristian en declaraciones al programa 'Amor y Fuego'. El familiar destacó la sensibilidad del tema:

"Como familia siempre son temas muy sensibles, pero para mí es complicado, para la familia en sí, pero si la justicia ha decidido darle libertad, habrán motivos", señaló, dejando claro que la situación genera tensión entre los allegados. El expelotero reconoció la dificultad de opinar sobre la situación legal del cantante: "Son temas delicados que uno como familia nos cuesta mucho, estás entre la espada y la pared".

Aun así, destacó que, pese a la acusación que pesa sobre 'Cri Cri', comparte la alegría de Cecilia Guadalupe, madre del artista, por la recuperación de su hijo.

"Claro, yo comparto la alegría de la familia en general. Yo nunca voy a estar en una situación, tú sabes muy bien, a veces pasan cosas, nadie sabe lo de nadie y para uno es complicado opinar de esos temas", concluyó.

Con este relanzamiento, Cristian "Cri Cri" Martínez Guadalupe busca retomar su carrera musical mientras genera debate con sus mensajes y declaraciones. Su regreso a los escenarios y las reacciones de su familia ponen de manifiesto la complejidad de su situación personal y pública, consolidando su figura como un personaje controvertido dentro del ámbito mediático y musical peruano.