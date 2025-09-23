'Cuto' Guadalupe y Bryan Torres celebran la liberación de 'Cri Cri': "Estamos de vuelta"

Un regreso que remeció a toda la familia. La liberación de Cristian Martínez, más conocido como 'Cri Cri', tras varios meses en prisión por una grave denuncia, encendió reacciones inmediatas entre sus seres queridos. Su tío, el exfutbolista Luis 'Cuto' Guadalupe, y su amigo, el cantante Bryan Torres, no tardaron en pronunciarse, dejando ver una mezcla de alivio y emoción por este nuevo capítulo.

'Cuto' Guadalupe y Bryan Torres felices por 'Cri Cri'

La familia vuelve a sonreír. Luis 'Cuto' Guadalupe habló por primera vez tras la liberación de su sobrino Cristian Martínez, conocido como 'Cri Cri', quien estuvo detenido varios meses por una grave denuncia. El exfutbolista conversó con "Amor y Fuego" y dejó claro que, aunque es un tema difícil para todos, confía en que la justicia actuó correctamente.

"Como familia siempre son temas muy sensibles, pero bueno, creo que para mí es complicado, para la familia en sí. Si la justicia ha decidido darle libertad, habrá motivos, ¿no?", señaló el querido "Cuto" con voz serena.

Un tema que duele. El exjugador de Alianza Lima aseguró que hablar de este caso no es sencillo. Sin embargo, quiso enviar un mensaje de respaldo a su sobrino.

"Lógico, yo comparto la alegría de la familia en general. Yo nunca voy a estar en una situación, como te digo, a veces pasan cosas, nadie sabe lo de nadie, y para uno es complicado, a veces, opinar de esos temas", comentó.

Con evidente emoción, agregó que hablar de estos asuntos resulta un verdadero reto para su familia, De esta manera, dio a entender que cada conversación reabre heridas y exige mucha fortaleza.

"Son temas muy delicados que, como familia, nos cuesta mucho hablar porque estás entre la espada y la pared", dejando en claro que este proceso ha golpeado fuerte a todos.

Fiesta y abrazos. Mientras la familia trata de retomar la calma, Bryan Torres no ocultó su felicidad por la libertad de su amigo. En un video, el cantante aparece abrazando a Cristian.

"Tengo un invitado especial, mi hermano que lo amo con todo mi corazón, Cri Cri", señaló Bryan. El propio Cristian se unió a la celebración y, entre risas, soltó: "Estamos de vuelta", mientras ambos saltaban emocionados. Bryan, bromeando, solo alcanzó a decir "Cuidado", mientras compartían un abrazo que mostraba el alivio del momento.

El caso que sacudió a la familia

Todo comenzó en septiembre del 2024, cuando una joven de 19 años denunció a Cristian Martínez por presunta agresión sexual. Según el relato de la denunciante, el hecho habría ocurrido en la casa de Jefferson Farfán durante una fiesta privada.

Tras la acusación, el propio Farfán, primo de Cristian, entregó a las autoridades los videos de seguridad de su vivienda. El abogado de la joven aseguró que las imágenes mostraban a Martínez bajando apresuradamente las escaleras que conducían a la habitación de la presunta víctima.

Cristian, por su parte, se declaró inocente desde el primer momento. Finalmente, la justicia ordenó su liberación, decisión que hoy llena de tranquilidad a su familia. Aunque el proceso legal continúa, la noticia de su salida ha devuelto la calma a sus seres queridos.

En conclusión, con el respaldo de figuras como 'Cuto' Guadalupe y Bryan Torres, 'Cri Cri' disfruta ahora de su libertad, mientras la familia se mantiene unida a la espera de que el caso se cierre de manera definitiva. Por el momento, queda claro que su círculo cercano no teme expresar su alegría porque esté fuera de prisión.