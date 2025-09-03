Mamá de Jefferson Farfán habría llamado llorando a 'Cri Cri' tras su liberación: "Siempre creí en ti"

Hace unos días, Cristian Martínez más conocido como 'Cri Cri' salió de la cárcel tras 11 meses en prisión preventiva por presunto abuso a una joven de 19 años. Ahora, un reportero reveló que Doña Charo, madre de Jefferson Farfán, se emocionó al conocer la liberación de su sobrino afirmando creen en su inocencia.

Doña Charo apoyaría a su sobrino

Por medio del podcast "Fe de Erratas", el reportero Richard Apolo de 'DiaD - ATV' que entrevistó a 'Cri Cri' reveló una importante información. El periodista afirmó que conversó con personas muy cercana a la familia de Cristian Martínez le contó la emoción que Doña Charo sintió por la liberación de su sobrino, que lo llamó entre lágrimas.

Aunque Jefferson Farfán no estaría de acuerdo con la liberación de Martínez Lobatón, su madre si estaría feliz. Ya que según revelan, Doña Charo siempre creyó en la inocencia de hijo de su hermana. El programa de 'Magaly Medina' compartió la información.

"Esto no me lo ha dicho la familia, pero tengo entendido que cuando 'Cri Cri' salió de la cárcel, tuvo comunicación con la mamá del dueño de la casa. Estaba llorando muy contenta que Cristian haya salido porque siempre le decía a él,que siempre ha confiado en su inocencia diciendo 'Yo siempre creí en ti'", cuenta el reportero.

Abogado de 'Cri Cri' muestra imágenes clave

Este 2 de septiembre en el programa 'Ponte en la cola', Eduardo Medina compartió evidencia del caso contra Cristian Martínez Guadalupe, primo de Jefferson Farfán. De acuerdo con lo que explica el abogado, hay evidencia de que 'Cri Cri' no habría sido el autor de la violación.

"Ese es el momento donde él sale de la discoteca, felizmente estaba grabado porque nadie lo puede sostener, ni él mismo (...) Ahí es donde él ya no se puede sostener y se sienta en la escalera, se queda ahí", explicó el abogado. Medina también detalló que Martínez Guadalupe perdió la consciencia por momentos.

Además, se difundieron imágenes en las que 'Cri Cri' es llevado a su habitación por el personal de seguridad y la víctima debido a la cantidad de alcohol ingerido. El abogado cuestionó la versión que lo acusa de abuso.

De esta forma, Cristian Martínez Lobatón respalda su inocencia junto a su abogado y cuenta con el apoyo de su familia, e incluso de Doña Charo. Ya que según informó el reportero de 'Día D', la madre de Jefferson Farfán se alegró mucho por la salida de su sobrino que lo llamó entre sollozos.