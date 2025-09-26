Abogada de Christian Rodríguez denuncia amenazas de Gustavo Salcedo contra la familia: "Esto debe ser investigado"

El conflicto entre Gustavo Salcedo y Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla, escaló a niveles alarmantes luego de que el exdeportista atacara físicamente al productor y embistiera su auto mientras Rodríguez estaba con su familia. La situación ha generado repercusiones legales y mediáticas, con la defensa del productor tomando medidas y revelando detalles de agresiones previas.

La defensa de Christian Rodríguez se pronuncia

Gabriella Navarro, abogada de Christian Rodríguez, se presentó en "Magaly TV: La Firme" para exponer la gravedad del caso. Según detalló, ya se han interpuesto las denuncias correspondientes contra Gustavo Salcedo, y destacó que no se trata de un incidente aislado.

"Informar que efectivamente todo lo que ha salido en los medios es cierto; ya se hicieron las denuncias correspondientes contra esta persona, porque no es un primer hecho, sino que esto ha sido recurrente. Han habido otras agresiones y amenazas contra el señor Christian, su familia, esposa y menor hijo. Esto es algo que no es normal y debe ser investigado", sostuvo Navarro.

La abogada detalló que las agresiones físicas y mensajes amenazantes se han repetido, afectando incluso a la salud de Rodríguez, quien padece una enfermedad crónica y se encuentra en evaluación clínica. Navarro indicó que la Fiscalía ya investiga los hechos bajo un proceso reservado.

"Han ocurrido agresiones físicas y mensajes amenazantes contra la vida específicamente del señor Christian, su esposa y menor hijo. Él está con conmoción y siendo evaluado clínicamente. En las próximas horas esperamos un diagnóstico más certero y, sobre todo, su recuperación. Todo está bajo investigación en el nivel reservado por la Fiscalía", agregó la letrada.

Gustavo Salcedo responde tras la agresión

Tras la difusión del hecho, Gustavo Salcedo se comunicó con los periodistas de "Magaly TV: La Firme" a través de WhatsApp, donde se mostró desafiante. Ante la pregunta sobre la agresión, respondió con escuetas palabras:

"Bien merecido, ¿no creen?". También indicó que se consulte a Christian Rodríguez sobre lo sucedido y aseguró que no realizará más declaraciones sobre el incidente.Salcedo manifestó que, por su parte, considera cerrada la situación: "Por mi parte ya está, no haré más show de lo ocurrido", según los chats mostrados en el programa.

En conclusión, el conflicto entre Gustavo Salcedo y Christian Rodríguez ha derivado en acciones legales y un fuerte debate mediático. Mientras la defensa del productor denuncia amenazas y agresiones repetidas contra él y su familia, Salcedo mantiene una postura desafiante y escueta, dejando abierta la controversia. La Fiscalía continúa con la investigación para esclarecer los hechos.