Pamela López niega que guarde rencor a Marisol por Christian Cueva: "Me pidió disculpas"

Hace meses, Pamela López contó que hubo varias mujeres con quien Christian Cueva le habría engañado durante su relación amorosa. Es así como mencionó a Marisol, pero ahora reveló que ya no le guarda ningún rencor.

No le guarda rencor a Marisol

Pamela López apareció como invitada especial en el podcast de 'Edson Pa' Que Más', donde se divirtió mucho con las ocurrencias del popular 'Giselo'. Es así como le toca responder algunas preguntas y le consultan sobre el problema que tuvo con Marisol hace unos meses, por haber tenido conversaciones indebidas con Christian Cueva.

Edson le pregunta si le guarda rencor y ella responde: "Más allá de que yo considere que se equivoco porque tomó decisiones incorrectas, siguió una conversación que no era adecuado. Yo jamás la conocí, fue su amiga y ya explique, yo jamás la conocí como una amiga de él".

Después, la influencer señala que ya no tiene más que opinar sobre la 'Faraona' porque en su momento se sentaron a conversar y limar asperezas por todo lo sucedido. Además, reveló que tras recibir la petición de disculpas de la cantante de cumbia fue suficiente para dejar todo atrás.

"Ella solo comenzó a contar sus verdades, sus conversaciones y ya. Yo no tengo más que decir, se senté con ella, lime asperezas, me pidió disculpas y ahí quedó la situación", agregó.

En otro momento, le preguntan si le guarda rencor a Melissa Klug debido a que habría tenido conversaciones indebidas de igual forma con el 'Aladino'. Ante eso, la 'KittyPam' señala que ya dejó todo atrás con la madre de Samahara Lobatón.

"¿Tú ya no eres rencorosa? has soltado todo", le preguntó muy sorprendido Edson Dávila, y Pamela López responde: "Es que ellas mismas se encargaron de evidenciarse tal cual".

Pamela López sobre Cueva

Como se recuerda, Pamela López ha pasado por momentos muy complicados en su matrimonio con Christian Cueva, donde el pelotero le habría engañado con varias mujeres. Es así como la influencer reveló varios nombres que el 'Aladino' habría aceptado haberla engañado, pero ahora se encuentra en otro momento de su vida y sanando sus heridas.

De esta forma, Pamela López está con Paul Michael trabajando en hacer nueva música y para sus hijos. Actualmente, señaló que ya no guarda rencor a algunas personas como la cantante Marisol por haberse involucrado de alguna forma con su entonces pareja Christian Cueva. Agrega que ha dejado todos los problemas atrás.