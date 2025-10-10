Pamela López pide a Pamela Franco que apoye a Cueva con sus deudas: "Que se ponga la camiseta"

Hace unos días, Pamela López reveló en sus redes sociales sobre la deuda que aún mantendría Christian Cueva con sus padres y que necesitaba con urgencia para costear sus medicinas. Ahora, la influencer le pide a Pamela Franco que como la actual pareja del futbolista, le apoye.

Pamela López pide a la Franco pague deudas de Cueva

A través de una entrevista con el programa 'América Espectáculos', Pamela López salió a declarar sobre la relación de Christian Cueva con Pamela Franco. Así mismo, le pidió al pelotero que se haga cargo de las deudas que tiene. Incluso, señaló que la cantante podría ayudarlo a cancelar lo que debe.

"Qué pena, ¿no?, yo compartí 13 años y prueba de ello, lo apoyaba en muchas deudas. Entonces de repente su familia, es un poquito más pudiente y puede apoyar para pagar las deudas de mi familia", expresó.

La pareja de Paul Michael dejó en claro que la artista puede prestarle dinero al 'Aladino' porque su madre y su abuela necesitarían sus medicinas. Además, agregó que si les pasa algo a su familia por la falta de aquel ingreso sería la responsabilidad de Christian Cueva.

"Eso es lo que corresponde, págale o de repente ella, que se ponga la camiseta, o sus asesores que paguen a mi madre. Porque como lo he dicho, hoy está viva, mañana no lo sabemos y va a ser tu responsabilidad. Mi madre merece sus medicinas", añadió.

No cree que 'Aladino' esté en la bancarrota

Como se ha venido rumoreando, el futbolista de Emelec estaría pasando por momentos muy complicados en la situación financiera. Ante esto, Pamela López cuestiona si sea verdad o solo se trataría una forma para que no pague lo que debe o que pueda percibir un mayor ingreso para sus tres hijos.

"No lo sé, porque en algún momento fue influenciado por el cebichero para que el dinero se mande para Panamá. Según las palabras del padre de mis hijos", dijo la influencer muy convencida de que el futbolista podría estar mintiendo como ya lo habría hecho durante su relación sentimental.

De esta manera, Pamela López pide a Christian Cueva que se haga cargo de sus deudas y pague lo que debe a su familia. Además, instó a la cantante Pamela Franco ayude al pelotero a pagarle como su nueva pareja sentimental y para que así su familia pueda estar tranquila con sus medicinas.