María Fe Saldaña revela que atraviesa mal momento tras embarazo de la 'prima' de Josimar: "Estoy triste"

María Fe Saldaña decidió abrir su corazón y contarle a sus seguidores que no la está pasando bien. La joven, pareja de Josimar, reveló que está atravesando un momento complicado justo después de que se hiciera pública la noticia del embarazo de Verónica González, conocida como la 'prima' del salsero.

La pareja de Josimar, María Fe Saldaña, volvió a llamar la atención en redes sociales, pero esta vez no por indirectas, sino por una preocupante confesión. La joven contó que está pasando por un momento complicado, justo después de que se confirmara el embarazo de Verónica González, conocida como la 'prima' del salsero.

A través de su canal de Instagram, María Fe reveló que se le está cayendo el cabello de forma alarmante, algo que tiene preocupados a sus seguidores. La influencer contó que esta situación la tiene muy angustiada y que está buscando opciones para frenar la caída.

"Hola, chicas, ¿cómo están? Yo triste porque se me está cayendo el cabello horrible, pero horrible. No puedo tener el cabello suelto porque se me cae demasiado. Y todas las mañanas tengo que aspirar mi cuarto porque encuentro pelos por todos lados. ¿Qué harían ustedes para la caída? De verdad, siento que me voy a quedar pelona porque es demasiado", confesó.

El mensaje generó muchas reacciones, ya que varios seguidores aseguran que la joven estaría atravesando estrés emocional tras las últimas noticias sobre Josimar y su 'prima'. En otra historia, María Fe agregó que su situación la tiene bastante afectada y que se siente agotada por todo lo que vive día a día como mamá.

"Acabo de recibir un mensaje y el agua tiene que ver con la caída del cabello. ¡Ay, Dios! Demasiadas cosas para una mujer de 26, sobreviviendo a la maternidad x2", se lee en el canal de la joven, dejando ver que el cansancio y la preocupación podrían estarle pasando factura. Incluso compartió un video donde muestra cómo se le cae el cabello y escribió: "Miren eso.... Quiero llorar".

Mensajes que levantan sospechas

Pero eso no fue todo. La ex de Josimar también compartió frases reflexivas que muchos interpretaron como indirectas para el cantante o su 'prima', Verónica González. Ambas publicaciones despertaron sospechas entre los usuarios sobre los supuestos dardos disfrazados de reflexión.

"Te perdono por haber pensado o dicho que no soy buena mamá para mi hijo", escribió en una historia de Instagram. Minutos después, publicó otro mensaje aún más directo: "Que seas bendecida con un hijo que te enseñe que no se trata de él, sino de ti".

Aunque no mencionó a Josimar directamente, las coincidencias son demasiadas. Justo en los días en que la 'prima' del cantante mostró su pancita de embarazo, María Fe comenzó a publicar mensajes tristes y preocupantes. Por ahora, la joven madre intenta mantener la calma y enfocarse en sus hijos, mientras sigue compartiendo parte de su día a día con sus fans.

En conclusión, María Fe Saldaña atraviesa un momento difícil en el plano personal y emocional. Su reciente confesión sobre la caída de cabello ha preocupado a sus seguidores, quienes asocian su malestar con el estrés y las tensiones que vive tras las noticias sobre Josimar y la 'prima'.