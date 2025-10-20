'Prima' de Josimar sorprende al revelar embarazo de mellizos y aclara acuerdo: "Me va ayudar"

Verónica González, conocida como la 'prima' de Josimar, rompió su silencio tras semanas de rumores sobre su embarazo y reveló en exclusiva que espera mellizos. La noticia generó gran revuelo en los medios y redes sociales, luego de que la joven diera detalles sobre su estado y explicara cómo ha afrontado la gestación junto al salsero.

Prima de Josimar confirma embarazo múltiple

En una entrevista con Magaly TV La Firme, Verónica González dio a conocer que no esperaba tener dos bebés, pero que ya asumió la responsabilidad que esto implica. La joven explicó que su propia condición de melliza aumentaba la probabilidad de tener embarazos múltiples.

"Exactamente, me sorprendió bastante. No quería dos bebés, pero si el destino lo quiso, pues hay que asumirlo. Ha sido un golpe duro para mí, porque es una responsabilidad bastante", confesó la venezolana. "Yo soy melliza con un hombre. Afortunadamente, tengo mucha gente que me quiere y sola no voy a estar", añadió, dejando entrever el apoyo familiar y social que recibe durante esta etapa.

Además, Verónica también mencionó que ha llegado a acuerdos con Josimar, aunque prefirió no entrar en detalles sobre el salsero.

"Sí, tengo tres meses y unos días. Él ya lo sabe desde hace rato. Llegamos a un acuerdo. No lo quiero involucrar, no quiero mencionarlo mucho, pero hemos llegado a un acuerdo. No hablaré de él, solo en cosas que me incumben a mí. Él está dispuesto a ayudarme, pero tiene dudas de cómo se dieron las cosas y pues, se hará una prueba de ADN y ya", explicó con firmeza.

Verónica González responde a la polémica por su embarazo

Esta no es suu primer pronunciamiento. La prima también envió una foto exclusiva a América Hoy donde muestra su avanzado estado de gestación, buscando poner fin a las especulaciones en redes. Su decisión llega tras enfrentar críticas de usuarios que dudaban de su palabra.

En una conversación con América Hoy, la joven explicó por qué había decidido mantener en privado su proceso de embarazo y no compartir imágenes anteriormente. "No subí la foto en ninguna red social ni en mis estados ni nada. Te la pasé porque, bueno, dije, ya me da igual ya lo que digan. No es para callar bocas, no tengo que callarle la boca a nadie", afirmó con tono firme.

La imagen difundida por el programa muestra su vientre abultado, confirmando que atraviesa una etapa avanzada de gestación. Sin embargo, algunos usuarios siguieron cuestionando su estilo de vida, ante lo cual Verónica afirmó que no tiene por qué justificar sus decisiones ni dar explicaciones sobre su vida privada.

"No importa, el que dude me da igual. ¿Tú crees que yo no he visto todos los comentarios y todo lo que la gente está diciendo? Es un poco agobiante el tema de tener que recibir tantos insultos", expresó, dejando ver su cansancio ante el constante hostigamiento.



Con el anuncio del embarazo de mellizos, Verónica González inicia una etapa crucial en su vida personal. Aunque los rumores sobre Josimar y las críticas de terceros no han cesado, la joven ha decidido manejar su proceso con discreción y determinación, enfocándose en la llegada de sus hijos y en el apoyo de su entorno.