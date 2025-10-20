¡Lamentable! Popular salsero Johan Mora y su bailarina pierden la vida tras ataque en el Callao

Una noche que debía ser de celebración terminó en tragedia. El cantante Johan Mora, vocalista del grupo La Timbera Orquesta, y su bailarina Ariana Cañola perdieron la vida tras un ataque armado durante una presentación en el Callao. El hecho ha conmocionado al mundo de la música peruana, especialmente tras los recientes atentados contra orquestas.

El cantante Johan Mora, vocalista de La Timbera Orquesta, y su bailarina Ariana Cañola perdieron las vida tras recibir un ataque armado durante una presentación en el Callao. La tragedia ocurrió la madrugada del domingo 19 de octubre, mientras el grupo animaba un quinceañero en el asentamiento humano Francisco Bolognesi, en la zona de Sarita Colonia.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, ambos artistas fueron atacados por sujetos desconocidos que abrieron fuego sin decir palabra. El ataque ocurrió cerca de las 2:30 a.m., y las víctimas fallecieron al instante. El público presente corrió despavorido para protegerse, mientras el lugar se llenaba de pánico y confusión.

Las autoridades llegaron minutos después para realizar las diligencias, recoger casquillos de bala y revisar cámaras de seguridad. Según una de las hipótesis de la Policía Nacional del Perú, este atentado podría estar relacionado con un caso de extorsión o ajuste de cuentas, aunque no se descartan otras posibilidades.

La noticia fue confirmada por el portal Breña Eventos, especializado en salsa, a través de Facebook. El anuncio generó gran conmoción entre los seguidores del grupo y colegas del ambiente musical.

"Qué triste noticia. Lamentamos informar el fallecimiento de nuestro amigo Johan Mora de La Timbera Orquesta. También falleció su joven bailarina Ariana. Atentaron contra ellos en el Callao", escribieron.

Horas después, la hermana del cantante, Angélica Saldaña Mora, se pronunció en redes. Ella compartió un sentido mensaje que conmovió a los seguidores del artista y sus amigos más cercanos.

"Aún no puedo creer que te hayas ido, hermano. Todo se siente vacío sin ti. Tu partida deja un silencio inmenso, pero también un amor que nunca se apagará. Gracias por haber sido parte de mi vida, por tus risas, tus consejos y tu cariño. Te llevo conmigo siempre".

Por su parte, el Instituto Simón Bolívar, donde estudiaba la joven bailarina Ariana Cañola, lamentó su fallecimiento. El plantel expresó su solidaridad con los familiares en este difícil momento

"El IESP Simón Bolívar lamenta el sensible fallecimiento de nuestra estudiante Ariana Alexa Cañola Barriga. Expresamos nuestras más profundas condolencias a la familia y amigos".

Jóvenes con talento y sueños

Johan Mora, conocido cariñosamente como "Chato", tenía 28 años y era la voz principal de La Timbera Orquesta, agrupación que hace pocos días celebró su tercer aniversario. El cantante compartía con orgullo sus logros en redes sociales y soñaba con seguir creciendo en la música.

Ariana, de solo 19 años, además de ser bailarina del grupo, destacaba en el arte afroperuano y cursaba la carrera de Gestión Administrativa. Su última publicación en redes fue una foto de la celebración del aniversario de la orquesta, sin imaginar que sería su despedida.

El miedo crece en el mundo musical

Miembros del grupo musical "La Timbera Orquesta", donde trabajaba Johan, se pronunciaron tras la tragedia. Sus mensajes reflejaron una profunda tristeza y un clamor por justicia ante la pérdida de su compañero y amiga.

"La justicia divina se encargará de todo, un abrazo al cielo", "Amigo, por qué tú, levántate y di que estás bien, no puedo asimilar que ya no estarás más aquí", "Descansa en paz amiga, gracias por tanto y perdón por estar en un país que poco a poco se desmorona ", se lee en redes.

La muerte de Johan y Ariana ha despertado gran preocupación entre los músicos peruanos. La Máquina Timbera, orquesta colega, expresó su sentir en un mensaje en Facebook.

"Descansa en paz, Johan, una de las nuevas generaciones de la música. Dios te tenga en la gloria. Solo hacemos música, y eso no le hace daño a nadie", escribió la orquesta, reflejando el temor que hoy viven muchos artistas.

En los últimos meses, agrupaciones como Agua Marina y otras también han sido víctimas de ataques armados y amenazas. El clima de inseguridad ha crecido tanto que algunas orquestas incluso han tenido que reforzar su seguridad o reducir presentaciones.

En conclusión, la muerte de Johan Mora y Ariana Cañola tras una ataque armado durante una presentación deja una profunda tristeza en la salsa peruana. Dos jóvenes llenos de talento y sueños fueron víctimas de la violencia que sigue golpeando al país. Hoy, colegas y fans piden justicia y recuerdan a los artistas por su pasión y alegría en el escenario.