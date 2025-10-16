Hermanos Quiroga de Agua Marina fueron dados de alta tras ataque: "Dios nos dio una nueva oportunidad"

Los hermanos Luis y Manuel Quiroga, fundadores de la reconocida agrupación de cumbia Agua Marina, fueron dados de alta la tarde del miércoles 15 de octubre, una semana después del atentado ocurrido durante un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos. Ambos músicos permanecieron internados en la clínica Maison de Santé, donde recibieron atención médica tras sufrir heridas durante el ataque.

Agradecidos por la atención médica

A través de un video difundido por las redes sociales del centro médico, los integrantes expresaron su profundo agradecimiento al personal de salud que los atendió desde su ingreso por emergencia. Luis Quiroga relató que el apoyo del equipo médico fue inmediato y destacó la profesionalidad con la que actuaron en todo momento.

"Queremos agradecer, estamos totalmente agradecidos por la excelente atención, desde el primer momento cuando hemos entrado por emergencia. Hemos tenido todo el apoyo del personal médico de turno. Una vez informado a los especialistas para la disponibilidad del cuerpo técnico, hasta la misma seguridad... excelente", manifestó Luis Quiroga.

Por su parte, Manuel Quiroga resaltó su fe en Dios, asegurando que la espiritualidad fue clave para sobrellevar el difícil momento. Según explicó, la serenidad y la fe los ayudaron a actuar con rapidez para buscar ayuda médica.

"Toda esa fe se plasma en los momentos donde uno más siente que necesita de ese apoyo divino, moral. Lo primero que hicimos fue pedirle a Dios que nos encamine y encontrar el lugar preciso para que atiendan a mi hermano que no estaba en buenas condiciones", expresó el músico.

Pese a la gravedad del atentado, los hermanos Quiroga se mostraron optimistas y agradecidos por la segunda oportunidad que les dio la vida. Aseguraron que continuarán con su pasión por la música y que su fe en Dios los ayudará a superar este difícil episodio.

"Le agradecemos a Dios por permitirnos seguir aquí. Vamos a salir más fuertes y seguir llevando alegría con nuestra música", afirmaron.

El atentado que conmocionó al país

El pasado 8 de octubre de 2025, mientras Agua Marina ofrecía un concierto ante cientos de fanáticos, una ráfaga de disparos interrumpió el espectáculo, generando pánico entre los asistentes. El ataque dejó varios heridos, entre ellos los hermanos Quiroga y un vendedor ambulante identificado como Percy José Nolazco.

El general Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, confirmó que cuatro integrantes del grupo resultaron heridos por impactos de bala. En el lugar, los peritos hallaron 27 casquillos de bala calibre 9 mm Parabellum, lo que evidenció el uso de armas de fuego de alto poder.

Tras el atentado, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables. El hecho desató una ola de indignación y solidaridad en el mundo artístico, con distintas orquestas y figuras de la música expresando su rechazo a la violencia que pone en riesgo la actividad musical en el país.

El atentado contra Agua Marina ha dejado una profunda huella en la música peruana, pero también ha mostrado la fortaleza de sus integrantes. Luis y Manuel Quiroga, en proceso de recuperación, agradecieron al equipo médico y a sus seguidores por el apoyo. La agrupación reafirmó su compromiso con la música y su mensaje de unión.