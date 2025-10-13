La Chola Chabuca se solidariza con Agua Marina tras ataque en concierto: "Nos hermana con todo el país"

El pasado 8 de octubre, la reconocida agrupación Agua Marina sufrió un ataque por parte de extorsionadores mientras realizaba una presentación en Chorrillos, dejando cinco personas heridas. Este lamentable hecho generó indignación en el ámbito artístico y social, y una de las primeras figuras en pronunciarse fue Ernesto Pimentel, conocido como La Chola Chabuca.

La Chola Chabuca muestra su apoyo a Agua Marina

Durante la emisión de su programa "Esta Noche", La Chola Chabuca, tomó la palabra para expresar su sentir por lo ocurrido en el concierto de Agua Marina y la situación de inseguridad que vive el país. En su mensaje resaltó la importancia de la agrupación en la historia de la cumbia peruana

"Agua Marina no está solo que este momento de tristeza para sus fans y sus familias, que ademas nos hermana con cada uno de los peruanos que se han visto atemorizados por esta situación de violencia y sicariato nos hace más valorar una historia que tiene 49 años de unión familiar.", mencionó

Asimismo, enfatizó que la inseguridad no es un problema que afecta únicamente al sector artístico, sino también a transportistas, comerciantes y ciudadanos en general. Además, se refirió al contexto político tras la vacancia presidencial de Dina Boluarte.

"Esto no solo es un hecho de artistas; esto toca a todas y todos, a los transportistas, las bodegas y más allá. Hoy elevamos una oración para que haya paz y para que los cambios políticos recientes traigan esperanza y un giro positivo para la historia del país", añadió

Artistas se pronuncian sobre la situación

La tragedia que vivió Agua Marina también generó reacciones en otros representantes del mundo musical. Jhonny Peña, líder de la orquesta Zaperoko, participó en el mismo programa y recordó que su agrupación había sido parte del evento donde ocurrió el ataque. El músico mostró su indignación y solidaridad con sus colegas.

"Nuestra solidaridad con nuestros hermanos de Agua Marina. Nosotros estuvimos abriendo ese concierto (...) Tantos sentimientos encontrados. De milagro nuestros hermanos musicales están con vida porque esas armas de largo alcance eran para matar a cualquiera", comentó Peña con evidente consternación.

Por su parte, la cantante Vanessa Soto, conocida como La China de la Salsa, también condenó el atentado y compartió su propia experiencia con la violencia. La artista reveló que años atrás perdió a su esposo, quien era policía, víctima de la inseguridad ciudadana.

"Es trágico perder algo tuyo, es un trauma que uno va llevando con el tiempo. Muchas personas no saben lo que uno pasa, pero agradezco a Dios por la vida y sigo trabajando por la vida y por mí", mencionó. Posteriormente, emocionó al público al dedicarle una canción en su memoria.

El ataque contra Agua Marina no solo sacudió al mundo de la música, sino que evidenció la vulnerabilidad de todos los sectores frente a la violencia que azota al país. La solidaridad expresada por figuras como La Chola Chabuca, Jhonny Peña y Vanessa Soto refleja un sentimiento compartido de indignación y esperanza.