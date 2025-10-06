Presidenta Dina Boluarte vuelve a minimizar paro de transportistas: "No va a resolver el problema"

Hoy 6 de octubre se lleva a cabo el paro de transportistas pidiendo el actuar de las autoridades contra los extorsionadores tras varios de sus compañeros fallecidos. Ahora, la presidente Dina Boluarte ha vuelto a reiterar que esta medidas tomadas por los conductores de medios de transporte público, no resolverá el problema.

Dina Boluarte sobre el paro de transportistas

La presidenta Dina Boluarte pidió a los conductores que suspendieron sus actividades que reflexionen. La mandataria reiteró que su Gobierno no es indiferente al avance de las extorsiones y asesinatos que golpean al sector del transporte, pero señaló nuevamente que el paro no resuelve el problema.

"Quiero llamar a los medios de transporte a una reflexión, ese sector es el más afectado por las extorsiones y asesinato, también nos duele como gobierno. Por ello, estamos dando la lucha todos los días, nuestros policías está en la calle todos los días. Un paro de 24 horas o 48 horas, hermano transportista, no va a resolver el problema. Todos tenemos que sumar", expresó.

Así mismo, reveló que los transportistas no deberían responde a las llamadas de extorsionadores y tampoco abrir los mensajes que reciben, para de esa manera apoyar a la PNP enviando los números.

"No abran esas llamadas, no abran esos mensajes. Pero lo que sí tienen que hacer es anotar el número que haya ingresado a vuestro celular, contacto que no tienen registrado. No respondan. Pero sí den cuenta a la Policía Nacional del Perú de aquellos números o Whatsapp, Telegram, Signal", agregó.

Declaraciones del Ministro del Interior

El ministro del interior Carlos Malaver, asistió este lunes 6 de octubre al Congreso de la República para participar en una mesa técnica de la Comisión de Defensa Nacional. Es así como expresó que hay algunos elementos que han cometido errores dentro de la institución, pero que no deben generalizarlos.

"Hay que reconocer que en algún momento sí, algunos elementos han cometido errores, pero no podemos generalizar. No podemos tratar de equiparar y poner a todos por igual, porque hay gente que pone el pecho. Cómo hacemos ese reconocimiento y decir que sirva como ejemplo de los demás, que sigan haciendo los esfuerzos", señaló.

De esta manera, el paro de transportistas sigue avanzando este lunes 6 de octubre donde la presidenta Dina Boluarte mandó un mensaje a los conductores. La mandataria volvió a reiterar que esta medida no soluciona el problema de las extorsiones y pidió que no contesten a las llamadas.