Agua Marina se pronuncia tras ataque en su concierto: "Un cambio en la presidencia no es garantía"

El pasado 8 de octubre, Agua Marina fue atacado por extorsionadores mientras realizaban una presentación en Chorrillos causando que cinco personas salgan heridas. Ahora, el grupo de cumbia ha decidido pronunciarse expresando su total rechazo al actuar de las autoridades contra la delincuencia.

¡Se pronuncian tras ataque!

Por medio de un comunicado, Agua Marina decidió expresar que lamenta mucho los hechos ocurridos el pasado 8 de octubre en el Círculo Militar de Chorrillos. Así mismo, informaron que César More, Wilson Ruiz, Manuel Quiroga y Luis Quiroga se encuentran fuera de peligro, estables y en proceso de recuperación médica.

"El acto criminal que irrumpió en pleno show sembró el pánico entre cientos de familias y dejó a varios de nuestros compañeros heridos. Agradecemos profundamente al público por su valentía, a quienes ayudaron a resguardar a los heridos y a las autoridades médicas por su rápida atención", expresaron.

Agua Marina condena acciones del gobierno

Además, la agrupación señalaron su total rechazo de las acciones del gobierno peruano para su pueblo, afirmando que solo velan por sus propios intereses. Incluso, señalaron que la salida de Dina Boluarte y el ingreso del nuevo presidente José Jerí, no generaría un cambio contra la delincuencia.

"Lo que si queremos condenar con absoluta firmeza es la conducta de un Estado, que abandona a su gente cuando más lo necesita y que solo reacciona cuando se trata de proteger sus propios intereses. Un cambio en la presidencia no es garantía de mejora si el país sigue gobernado por los mismos pactos, la misma indiferencia y la misma violencia", expresaron.

De igual forma, la orquesta de los hermanos Quiroga Querevalú piden que se realice un verdadero cambio para que no continúe con la ola de violencia que azota al país desde hace muchos meses. Así mismo, dejan en claro que no desean más discursos ni promesas, solo quieren medidas efectivas.

"La verdadera transformación llegará cuando dejen de morir peruanos y se adopten medidas concretas que devuelvan seguridad y esperanza al país. Desde todas las familias que conforman Agua Marina, exigimos medidas concretas, urgentes y efectivas. No queremos más discursos, ni promesas, ni indiferencia", acotaron.

En conclusión, Agua Marina criticó fuertemente al gobierno y cómo no ha actuado efectivamente contra las extorsiones. Aunque, el grupo también agradeció al público por todo el apoyo que ha recibido y muestras de cariño tras el ataque armado que sufrió en su concierto realizado en Chorrillos.