'Prima' de Josimar mostró su avanzado estado de embarazo tras críticas en redes: "No es para callar bocas"

Verónica González, conocida como la 'prima' de Josimar, rompió su silencio tras semanas de rumores sobre su supuesto embarazo. Envió una foto exclusiva a América Hoy donde muestra su avanzado estado de gestación, buscando poner fin a las especulaciones en redes. Su decisión llega tras enfrentar críticas de usuarios que dudaban de su palabra.

Verónica González responde a la polémica por su embarazo

Los comentarios en redes sociales surgieron porque, a pesar de haber asegurado que estaba embarazada, Verónica continuaba asistiendo a discotecas, sometiéndose a procedimientos estéticos y sin mostrar evidencia alguna en sus plataformas digitales. Estas actitudes generaron sospechas y una ola de mensajes negativos, lo que finalmente la llevó a pronunciarse públicamente.

En una conversación con América Hoy, la joven explicó por qué había decidido mantener en privado su proceso de embarazo y no compartir imágenes anteriormente. "No subí la foto en ninguna red social ni en mis estados ni nada. Te la pasé porque, bueno, dije, ya me da igual ya lo que digan. No es para callar bocas, no tengo que callarle la boca a nadie", afirmó con tono firme.

La imagen difundida por el programa muestra su vientre abultado, confirmando que atraviesa una etapa avanzada de gestación. Sin embargo, algunos usuarios siguieron cuestionando su estilo de vida, ante lo cual Verónica afirmó que no tiene por qué justificar sus decisiones ni dar explicaciones sobre su vida privada.

"No importa, el que dude me da igual. ¿Tú crees que yo no he visto todos los comentarios y todo lo que la gente está diciendo? Es un poco agobiante el tema de tener que recibir tantos insultos", expresó, dejando ver su cansancio ante el constante hostigamiento.

Dura reacción ante las críticas

González también aprovechó para cuestionar la manera en que muchas personas la juzgan sin conocer el contexto completo de su situación. Según explicó, su vida personal no debe ser tema de debate público, ya que se considera una mujer independiente que se encarga de todo sin depender de nadie.

"O sea, digo, pero cómo la gente es capaz de juzgar si no saben el trasfondo de las cosas. O sea, ¿por qué me tiene que importar? Porque es que a mí nadie me da nada. Es así", enfatizó, mostrando su fastidio ante el escrutinio constante al que se ve sometida.

Además, con evidente molestia, la joven reiteró en 'América Hoy' que su prioridad es su bienestar y el de su bebé, y no las opiniones de los demás.

Con estas declaraciones, Verónica González deja claro que no tiene intención de complacer a quienes la critican y que seguirá adelante con su embarazo lejos de la exposición innecesaria. Pese a los rumores y juicios en redes, la 'prima' de Josimar mantiene su postura firme: su vida privada no es un espectáculo, y solo ella decide cuándo y cómo compartirla.