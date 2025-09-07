Christian Meier no habría asistido a la graduación de su hija con Marisol Aguirre en prestigiosa escuela de Europa

Gia Meier Aguirre, hija de los reconocidos actores Christian Meier y Marisol Aguirre, celebró un importante hito en su vida académica y profesional. La joven de 21 años culminó sus estudios en el Instituto Marangoni de Londres, institución internacional reconocida en el mundo de la moda y estuvo acompañada de su familia cercana celebró pero su padre brilló por su ausencia.

Gia Meier se gradúa en prestigiosa escuela de moda

La joven utilizó sus redes sociales para anunciar que finalizó la carrera de Fashion Business y Marketing de la Moda en el Instituto Marangoni, con sede en Londres, Inglaterra. En la celebración estuvo acompañada por su madre, Marisol Aguirre, y su hermana Taira Meier, quienes no dudaron en expresar su emoción y orgullo.

"Te amo!!! Tan orgullosa de ti", escribió Taira en Instagram, en las fotografías de su hermana en su día de graduación. Otros seguidores también dejaron mensajes de felicitación: "Felicitaciones mi reina hermosa!!" y "Te vi cuando ibas a empezar y ahora se te ve increíble! Felicitaciones! Que empiece lo bueno".

En contraste, Christian Meier no apareció en las imágenes compartidas por Gia ni publicó mensajes relacionados con la culminación de los estudios de su hija, lo que llamó la atención de sus seguidores, aunque la joven mantuvo el foco en celebrar su logro académico y compartirlo con quienes la acompañaron.

¿Qué carrera profesional acaba de culminar Gia Meier?

Gia inició su formación en la sede de Milán del Instituto Marangoni, antes de trasladarse a Londres para culminar sus estudios. La escuela, reconocida a nivel internacional, cuenta con otras sedes en París, Dubái y Riad. La joven explicó en entrevistas anteriores que su enfoque está en el mundo de la moda y no en la actuación, pese a la trayectoria de sus padres.

Además de su formación académica, Gia ya ha empezado a destacar como modelo. Participó en eventos importantes, incluyendo la Fashion Week de Madrid 2025, mostrando su talento y consolidando su presencia en la industria.

Su elección de la carrera de Fashion Business y Marketing refleja su interés en combinar la parte creativa con la gestión profesional dentro del sector, preparándose para una carrera sólida y completa en moda.

En conclusión, con este logro, Gia Meier se suma a la lista de jóvenes talentos peruanos que destacan internacionalmente en la moda. Su graduación no solo representa un éxito académico, sino también el inicio de un camino profesional que promete mucho crecimiento y reconocimiento.