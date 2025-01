Christian Meier defiende su atrevido papel en "Vienes o me voy": "No tiene por qué ser un tema tabú"

Christian Meier ha regresado a la pantalla grande con un papel que está dando de qué hablar. El actor peruano protagoniza la película "Vienes o me voy", una comedia romántica donde interpreta a Esteban, un hombre de 50 años que se enfrenta a varias situaciones relacionadas con el sexo, un tema que, según él, debería tratarse de manera natural y sin tabúes.

Christian Meier regresa al cine con un papel audaz en la película "Vienes o me voy". Interpretando a Esteban, un hombre de 50 años que navega por diversas experiencias relacionadas con el sexo, Meier defiende este personaje atrevido y realista, destacando la necesidad de hablar sobre el sexo de manera natural y sin prejuicios.

Un personaje atrevido y realista. En "Vienes o me voy", Meier interpreta a Esteban, un hombre que no cree en el matrimonio ni en los compromisos, y que disfruta de su vida sin ataduras. El filme, dirigido por Davi Vega, mezcla humor con situaciones que muestran cómo el sexo puede influir en las relaciones y cómo, a veces, puede convertirse en un tema complicado para algunas personas.

El sexo, un tema natural según Meier. Lo que realmente ha llamado la atención de los fans es la postura de Meier sobre el sexo y la forma en que se debe hablar de él.

"Toda la vida he sido muy abierto a la hora de hablar de sexo. Pienso que es algo natural, que se puede poner sobre la mesa y que no tiene por qué ser un tema tabú" , dijo el actor para "Saltar intro".

Para Christian Meier, hablar de sexo debería ser tan normal como hablar de cualquier otro tema en la vida cotidiana.

Un personaje con el que se identifica. Aunque Esteban es un hombre que rechaza el compromiso, Meier encuentra algunas similitudes con su personaje.

"Mi personaje no cree mucho en el matrimonio, le da libertad no comprometerse", explicó. Sin embargo, a pesar de las diferencias entre Esteban y su propia vida, Meier se siente cómodo interpretando un papel que refleja una visión más libre sobre la sexualidad. "En mi caso, antes de casarme con Andrea, estuve 15 años soltero. Entonces, he vivido esa sensación de no querer comprometerme, de disfrutar de la soltería sin responsabilidades", añadió compartiendo su experiencia personal.