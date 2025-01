Melissa Paredes recibe el Año Nuevo en República Dominicana luciendo un cuerpo de infarto: "Buena vibra"

Melissa Paredes recibió el Año Nuevo junto a su esposo Anthony Aranda y su hija Mía. La familia eligió las paradisíacas playas de República Dominicana para recibir el 2025, recargarse de energías bañándose en aguas turquesas y disfrutando de los rayos del sol.

La exconductora de América Hoy tuvo un año muy controversial, ya que se casó con Anthony tras varios años de relación, la misma que comenzó luego de un ampay de Magaly, cuando ella aún estaba casada con Rodrigo Cuba.

La pareja pasó por algunos altibajos, pero finalmente lograron consolidar su amor y decidieron viajar a América Central para recibir el 2025 junto a la hija de la ex-Miss Perú.

Los fanáticos y amigos de Melissa y Anthony les dejaron buenos deseos para el Año Nuevo en los comentarios, y varios resaltaron el espectacular físico que la modelo luce en sus fotos en la playa.

La actriz y modelo Melissa Paredes confiesa que la cocina no es su fuerte, prefiriendo salir a comer en lugar de preparar platos en casa. En una reciente entrevista, la artista compartió detalles sobre su vida cotidiana y su relación con la gastronomía.

En ese sentido, Paredes admitió que, aunque disfruta cocinar para su hija, no siente la misma motivación cuando se trata de su hogar.

A pesar de su falta de interés por cocinar, la actriz Melissa Paredes aseguró que su comida es deliciosa, aunque no se considera hecha para estar en la cocina. Esta revelación se suma a su vida personal, donde recientemente contrajo matrimonio con Anthony Aranda, el 3 de agosto del 2024, en una ceremonia íntima.

"(¿Le cocinas?) A ella sí (¿Y en la casa?) No. Me da flojera (...) Mejor los invito a comer a la calle y pago yo", dijo en diálogo con Trome. La modelo negó que tenga mala sazón: "Lo peor es que me sale increíble (la comida), pero no nací para estar en la cocina".