¿Christian Meier estuvo en su casa de Los Ángeles durante incendio?: "Estamos muy conmocionados"

En los últimos cuatro días se viene intentando apagar uno de los incendios más grandes que ha ocurrido en Los Ángeles. Muchos artistas famosos han perdido su hogar y Christian Meier se ha pronunciado sobre lo sucedido.

El actor y músico Christian Meier ha residido en Los Ángeles en los últimos años y durante los últimos días se inició un gran incendio donde el equipo de bomberos no ha podido socavar. Ante la preocupación de sus seguidores, el empresario peruano compartió un comunicado informando sobre su situación actual.

Además, el famoso actor expresó su preocupación por esta gran devastación y envío un agradecimiento especial al cuerpo de bomberos de Los Ángeles que intentan socavar con el incendio. Resalta la heroica labor que viene realizando.

"Mención aparte merece el cuerpo de bomberos quienes se encuentran haciendo una heroica labor. Thank you so much", expresó.