Prima de Josimar confirma que el cantante le envió 5 mil euros para comprar su silencio: "No digas nada"

Josimar vuelve a estar en el ojo de la tormenta, ya que Verónica González, mujer a la que catalogó como su prima venezolana, está embarazada y él sería el padre. La joven, residente en España, reveló recientemente que el cantante de salsa le depositó $5000 para comprar su silencio, pero ella se rehúsa a callar.

Prima de Josimar lo echa en Magaly TV

Hace unas horas, Verónica utilizó su cuenta de Instagram para publicar un fajo de billetes con una canción de Josimar de fondo, lo cual llamó mucho la atención. Algunos conductores de televisión empezaron a especular que el salsero le habría enviado dinero.

El equipo periodístico de Magaly TV, La Firme se comunicó directamente con Verónica para obtener su versión, y ella confirmó que el salsero le envió una fuerte cantidad de dinero con el objetivo de silenciarla, pero no está dispuesta a quedarse callada.

" Me envió €5000, me dijo que no dijera nada , que ahí muere el tema, que más nunca nada. Yo obviamente le respondí: soy dueña de mis actos, hago lo que quiero. Si me mandas 5,000, 10,000, 20,000 o 50,000, igual puedo subir lo que quiera. 'Sube lo que quieras, pero ya no digas nada más a la prensa' ", contó Verónica.

Asimismo, Verónica mostró pruebas de que tuvo una conversación por videollamada con Josimar que duró 36 minutos, en la cual habrían acordado varios puntos relacionados a la confidencialidad que ella debía mantener.

Finalmente, exhibió chats donde le reclama a Josimar por no contarle que tenía novia antes de involucrarse con ella. Además, lo acusó de haber mentido respecto a su vida personal.

Janet critica a prima de Josimar

Durante la emisión más reciente del programa "América Hoy", Janet Barboza no dudó en criticar la publicación de la joven, sugiriendo que su intención era lucrar y proyectar una imagen cuestionable. La conductora cuestionó la actitud de Verónica y la percepción que daba sobre la independencia de la mujer.

"Está haciendo esto por lucrar, salir con un fajo de euros diciendo que busca un hombre que resuelva. ¿Es que acaso las mujeres hoy en día no pueden trabajar y están buscando hombres para que les provea? Qué imagen estamos dando, qué manera de no quererse como mujer", comentó Barboza.

De esta manera, el escándalo mantiene a Josimar en medio de la polémica mientras Verónica insiste en que posee pruebas que lo comprometen y asegura que no callará, generando aún más expectativa en la prensa y sumando tensión a la vida personal del salsero.