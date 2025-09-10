'Prima' de Josimar muestra fajo de billetes y responde si el salsero se lo dio: "Todo en su momento"

La supuesta 'prima' de Josimar, Verónica González, encendió las redes al compartir unas historias en las que aparece mostrando un fajo de billetes mientras de fondo sonaba una canción del salsero. Durante una entrevista con "América Hoy", le preguntaron directamente si ese dinero provenía del artista para que deje de hablar de él.

'Prima' de Josimar lanza indirectas en redes sociales

La polémica entre Josimar y su supuesta 'prima', Verónica González, parece no tener fin. Esta vez, la joven encendió las redes al compartir un video en sus historias de Instagram donde aparece con un fajo de billetes en la mano, mientras de fondo sonaba nada menos que el tema "Costumbre" del salsero.

El detalle que más llamó la atención fue la frase que Verónica Gónzález escribió junto al clip: "Gracias, nene".

De inmediato, muchos se preguntaron si ese dinero habría llegado de parte de Josimar. Esta publicación llega en medio de todo el escándalo por el embarazo que ella misma anunció hace algunas semanas.

Mensajes con indirecta, Por si fuera poco, Verónica no se quedó en esa publicación. En otra historia lanzó un comentario que muchos tomaron como un misil dirigido a María Fe Saldaña, actual pareja de Josimar.

"Así me gusta que la gente resuelva. A ti ni cinco mil. A mí me representa la cuenta bancaria, no un closet lleno de trapos, como dicen por ahí", escribió.

Las palabras generaron revuelo porque llegan justo después de que Verónica lanzara un fuerte ultimátum. Durante una entrevista, la supuesta 'prima' reclamó que el trato del cantante tendría consecuencias en el futuro.

"El tema va a ser cuando el niño nazca o la niña nazca y sea idéntico a él. Que ahí sí le voy a dar en... y va a llorar lágrimas de sangre cuando el niño nazca", advirtió.

¿Hubo acuerdo con Josimar?

Ante tanta especulación, el programa "América Hoy" decidió llamarla para aclarar el tema. La reportera fue directa al grano y le preguntó si el dinero que mostró venía del cantante.

"Has compartido un fajito de dinero con la canción de Josimar de fondo. Y muchos pueden interpretar que es un dinero que quizás te cayó de parte de él", comentó la periodista. "Bueno, pero la gente puede interpretar lo que quiera", respondió Verónica, dejando más dudas que certezas.

Cuando le consultaron si había llegado a un acuerdo con el salsero, solo atinó a decir que podría ser. Y cuando le preguntaron si Josimar le pidió no hablar más del tema, repitió lo mismo.

"(¿Llegaste a un acuerdo con Josimar?) Puede ser. (¿Él te ha pedido que ya no hables?) Puede ser... Yo creo que todo en su momento. Pero sabes que siempre, bueno, yo lo he dicho anteriormente, yo siempre hablo con base, pero estoy pasando también momentos difíciles porque he recibido comentarios, pues la gente al final no sabe el trasfondo de las cosas", señaló.

Juega al misterio. Lo cierto es que Verónica ya no habla con la misma libertad de antes. En redes sociales lanza mensajes cargados de indirectas, pero cuando le toca dar declaraciones, prefiere dejar todo en el aire.

A diferencia de semanas pasadas, donde no dudaba en enfrentar cámaras y soltar declaraciones explosivas, ahora sus respuestas son más cortas y enigmáticas. Y esa actitud solo mantiene encendida la polémica.

Mientras tanto, Josimar guarda silencio y no se ha pronunciado sobre estas nuevas publicaciones. Sus seguidores, sin embargo, ya especulan si todo se trata de un arreglo económico para que Verónica no siga hablando.

En conclusión, la supuesta 'prima' de Josimar sigue jugando al misterio con sus mensajes. Primero muestra billetes, luego asegura que "todo en su momento" y después evita confirmar si Josimar le dio el dinero. Lo cierto es que, con cada publicación, mantiene viva la polémica y deja a todos con la misma pregunta: ¿hubo plata de por medio?