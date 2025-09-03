'Prima' de Josimar asegura que está embarazada del salsero y critica a María Fe: "Queda como una tonta"

La polémica sigue rodeando a Josimar Fidel. Esta vez, su supuesta 'prima', Verónica González, salió al frente y no solo confirmó que espera un hijo del salsero, sino que también mandó duros dardos contra María Fe Saldaña, pareja del cantante.

'Prima' de Josimar afirma que espera un bebé del cantante

La novela entre Josimar Fidel, su pareja María Fe Saldaña y la venezolana Verónica González, supuesta 'prima' del cantante, sigue sacando chispas. Esta vez, Verónica salió a confirmar que está embarazada y asegura que el padre es el salsero. Además, no se guardó nada y arremetió contra María Fe, dejándola muy mal parada.

En entrevista con "América Hoy", Verónica volvió a encender la polémica. La venezolana, con tono desafiante, aseguró que tarde o temprano la verdad saldrá a la luz.

"Mi hijo lo voy a tener sola. El tema va a ser cuando el niño nazca o la niña nazca y sea idéntico a él. Que ahí sí le voy a dar de m@#$ y va a llorar lágrimas de sangre cuando el niño nazca", dijo sin miedo a nada.

Además, dejó en claro que no le interesa lo que diga Josimar ni sus negativas. Señaló que, cuando nazca su hijo, será decisión del cantante si quiere reconocerlo o no. Aseguró que no tiene problema con ello, pero advirtió que, de no hacerlo, quedará en la conciencia del salsero.

"Cuando el niño nazca, obviamente tiene que ser reconocido por un padre. Y si no quiere hacerlo tampoco, pues tampoco pasa nada. Que viva con ese cargo de conciencia toda su vida", expresó la joven.

Dardos contra María Fe Saldaña

La supuesta 'prima' del salsero también lanzó todo su veneno contra la pareja actual del cantante. Verónica aseguró que ella sabe muy bien quién es Josimar, pero igual lo acepta.

"¿Cómo le creen a una persona que ha dicho una cosa y luego otra? Ella ha dicho que no estaba con él, que no iba a regresar con él, que no le daba ni 5.000 euros, y luego sale con un coche, y luego sale como que si nada pasó... Yo también he tenido relaciones tóxicas, pero no la juzgo. Ella dice que yo le hago maldad. Yo a ella no le he dicho absolutamente nada", señaló.

Pero eso no fue todo. Verónica se refirió a las declaraciones de la actual pareja de Josimar, quien dijo que fue un error haber conversado con ella. La 'prima' dejó mal parada a María Fe con una frase lapidaria.

"No fue un error hablar conmigo. Fue un error decirme lo que me dijo en esa llamada. Eso fue el error. Porque queda como una tonta al final".

Mensaje directo para Josimar. La venezolana también le dedicó unas palabras al intérprete de "La Protagonista". Según ella, tiene pruebas guardadas que podrían hundirlo.

"No me interesa saber nada de él. Nadie sabe el trasfondo de las cosas. Hay muchas cosas que Josimar sabe que yo tengo y no las voy a sacar todavía. Él claramente lo sabe. Por eso es que él sabe hablar puras estupideces", declaró con firmeza.

Con estas palabras, la joven deja entrever que la historia aún no termina y que podría mostrar más evidencias en cualquier momento.

En conclusión, mientras Josimar sigue negando cualquier vínculo con Verónica y ha pedido una prueba de ADN para cerrar el tema, la venezolana insiste en que el tiempo le dará la razón. En medio de todo, María Fe queda en el ojo de la tormenta y la polémica continúa creciendo. Lo único cierto es que, como dice Verónica, todo se sabrá "cuando nazca el niño".