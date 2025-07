Vanessa López celebra su cumpleaños con presunto nuevo 'auspiciador', amigo de su exnovio

Vanessa López parece haber encontrado el amor nuevamente y no dudó en celebrar su cumpleaños acompañada de su nuevo galán y de sus amigas, en un exclusivo restaurante de Barranco. La modelo fue captada junto al empresario Juan Carlos Torres en el pasado y negó tener una relación con él, pero estas nuevas imágenes la desmentirían.

La expareja de Carlos 'Tomate' Barraza celebró 36 años en un restaurante que estuvo decorado con muchísimas rosas y velas. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que Vanessa estuvo acompañada en todo momento de Juan. Incluso, se notaba que había bastante confianza, ya que se jugaron de manos al momento de cantar el "Feliz cumpleaños".

Los reporteros de Magaly TV, La Firme le escribieron a Vanessa para preguntarle sobre una posible oficialización de Juan, quien es amigo de su exnovio Jhony Silva. Sin embargo, la modelo respondió con sarcasmo, indicando que los videos donde se los ve juntos fueron hechos con inteligencia artificial.

Por otro lado, el empresario Juan Torres se negó a brindar más detalles sobre el tipo de relación que tiene con Vanessa López, asegurando que su vida no debería ser de interés público y que prefiere mantenerse al margen de los programas de espectáculos.

"Te contestaría como pata, pero todo sale en televisión y yo no pertenezco a eso, papi. Como patas que somos, a pelo, a que no me preguntes nada de mi vida personal, porque no me gusta que se exponga", dijo el empresario.