'Prima' de Josimar reaparece juergueando en una discoteca estando embarazada: "Déjenme en paz"

Hace unos meses, Josimar fue ampayado con una joven tomados de la mano en España y después se reveló que tuvo un encuentro íntimo con ella. Después, la misma joven nombrada como la 'prima' afirmó estar embarazada y aunque desapareció por un tiempo, ahora reapareció de fiesta en una discoteca.

Prima de Josimar en discoteca

Hace unas semanas, Verónica González conocida como la 'prima' de Josimar apareció en sus redes después de haberse realizado una rinoplastia, haciendo dudar sobre el embarazo que tendría del salsero peruano.

Ahora, la joven realizó una transmisión en vivo por sus redes sociales donde se lució en el cumpleaños de una amiga cercana celebrando en una discoteca. Durante el video, se puede observar como varias personas la cuestionan por ir a un lugar así estando aparentemente en gestación, pero Verónica salió a responder.

"Por aquí aparezco yo, la que tanto ahí. Yo estoy esperando a mi bebé, mi bebé está creciendo dentro de mí, déjenme en paz. Yo puedo bailar", expresó la joven venezolana en el video.

Prima de Josimar enn una discoteca pic.twitter.com/UxZgKYPPaO — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) October 11, 2025

Esto deja muchas dudas del aparente embarazo que tendría la joven venezolana, donde Josimar sería el padre del bebé que espera. La salida a una discoteca, más la rinoplastia que se realizó, no estaría dentro de lo estándar de una gestación.

Sobre el ampay con el salsero

A pesar de que Josimar afirmó que Verónica González solo era su 'prima', seguidores y varios medios de TV no le creyeron. Además, la misma venezolana conversó con María Fe Saldaña para contarle que efectivamente tuvo una relación íntima con el peruano durante su gira en Europa.

Semanas después, la joven reveló estar embarazada por medio de sus redes sociales. Incluso, en una entrevista comentó que sí sería del cantante de salsa y le podrían realizar todas las pruebas de paternidad para comprobarlo y afirmó que no necesitaría del dinero del salsero.

Aún así hace unos días, la venezolana afirmó que el peruano le envió ese dinero para que no hablara a la prensa, pero no le hizo caso. Además, decidió mandarle un fuerte mensaje a sus redes a la pareja del salsero afirmando que sí resuelven con ella mediante su cuenta bancaria.

De esta manera, Verónica González afirma estar embarazada de Josimar y estaría terminando su primer trimestre aparentemente. Aunque apareció en una discoteca celebrando el cumpleaños de su amiga, afirma que puede seguir bailando durante su estado de gestación.