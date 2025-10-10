Magaly sobre Pamela Franco y Christian Cueva tras lucirse enamorados: "Están sacando 'cachita'"

A pesar de que se habló de una posible separación entre Christian Cueva y Pamela Franco, todo esto quedó atrás tras compartir videos juntos. Ahora, la Magaly Medina no dudo en criticarlos por demostrar su amor tras quejas de Pamela López.

Magaly contra Cueva y Pamela Franco

En el programa 'Magaly Tv La Firme', la periodista decidió opinar tras el video de Pamela Franco riendo y cantando con Christian Cueva camino a la playa. Para la 'urraca', estoy sería una forma de provocar a Pamela López, quien ha acusado al padre de sus hijos, de vender un departamento que era de ambos e iba ser heredado para su hija mayor.

"No solo le puso los cachos, no solo no le pasó la manutención por casi un año. Los dos acá sacando 'cachita' a todo el mundo diciendo 'no nos interesa', dedicándose palabras de amor", expresó en sus redes.

Además, la conductora de televisión dejó en claro que aquella relación de la cantante de cumbia con el futbolista inicio con el pie izquierdo, ya que empezaron como amantes y frente a las lágrimas de la aún esposa de Cueva, Pamela López.

"Yo creo que no hay felicidad que se haga sobre las lágrimas de otras personas, esa relación de comienzo está salada., ya tiene una sombra fea", señaló la Magaly.

Le advierte a la Franco

Magaly Medina no dudo en comentar que Pamela Franco no le importaría si causa daño a Pamela López, ya que fue la amante de Cueva por mucho tiempo. Aunque también decide advertirle sobre el pelotero, ya que podría cometer los mismos errores, pero está vez ella sería la engañada.

"A ella le interesa dos pepinos, fue la clandestina durante años, ahora oficializada. ¿Crees que le interese si da o no dinero a sus hijos? No le va interesar, es egoísta porque vive su amor de ahora porque tiene al que fue su amante a su lado. No te olvides que un hombre con este comportamiento, el día que se aparte de ti, te va hacer exactamente igual lo que le hizo a la anterior", expresó .

De esta manera, Magaly Medina no dudó en criticar fuertemente contra Pamela Franco y Christian Cueva por demostrar su amor en redes sociales, haciendo caso omiso sobre las acusaciones de Pamela López. Además, la periodista no cree que la relación de la cantante con el pelotero vaya a durar mucho tiempo.