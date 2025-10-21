María Fe manda indirecta tras foto del embarazo de la 'prima' de Josimar: "No quiere cambiar"

La pareja de Josimar, María Fe Saldaña, encendió las redes con un misterioso mensaje justo después de que Verónica González, conocida como la 'prima' del salsero, mostrara una foto de su avanzado embarazo. ¿Crisis en la relación?

María Fe manda mensaje tras foto de la 'prima' de Josimar

Luego de que Verónica González, conocida como la 'prima' de Josimar, mostrara una foto de su avanzado embarazo, María Fe Saldaña, actual pareja del salsero, sorprendió con un mensaje que muchos tomaron como una clara indirecta. Sus palabras desataron rumores de una presunta crisis.

"Dejaste de salvar a quien no quiere cambiar", escribió María Fe en sus redes sociales, justo después de que el programa "América Hoy" difundiera en exclusiva las imágenes de Verónica luciendo su pancita.

El comentario no pasó desapercibido entre los seguidores del artista, quienes interpretaron el mensaje como una posible reacción al embarazo de la empresaria venezolana, con quien Josimar fue relacionado sentimentalmente en el pasado. Y es que Verónica González decidió poner fin a las especulaciones con una foto de cuerpo entero mostrando su avanzado estado de embarazo.

@ameg_pe 21.10.25 | María Fe Saldaña manda indirecta tras foto del embarazo de la 'prima' de Josimar. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reacción de María Fe. La pareja del salsero ha venido compartiendo una serie de mensajes reflexivos que dejaron en evidencia que algo podría estar pasando en su relación con el cantante.

¿María Fe está en crisis con Josimar?

Además del mensaje "Dejaste de salvar a quien no quiere cambiar", María Fe publicó videos con frases que reflejan cierta tristeza. El tono melancólico de sus historias despertó especulaciones entre sus seguidores sobre si estarían dirigidas a Josimar.

En uno de ellos se lee: "Seguro mujer que hoy eres feliz, que nada de ayer hoy te hace llorar". Y en otro, escribió: "Yo cambié y soy como soy, porque yo ya sé lo que es temblar sin tener frío".

Sus publicaciones fueron tomadas por muchos como señales de una posible crisis sentimental con Josimar, especialmente después de que en semanas pasadas se mostraran más distantes en redes sociales. Aunque María Fe y Josimar aún se siguen en Instagram, ella ha limitado los comentarios en sus publicaciones

Pese a ello, la joven se ha dejado ver radiante y más empoderada que nunca. Saldaña ha publicado imágenes donde luce segura y feliz. Por el momento, Josimar no ha dado declaraciones sobre el tema, mientras que Verónica González se muestra tranquila y enfocada en su embarazo.

En conclusión, aunque nada está confirmado, las indirectas de María Fe Saldaña tras la foto del avanzado embarazo de la 'prima' del salsero han encendido las alarmas sobre el verdadero estado de su relación. ¿Será que su historia de amor con Josimar vuelve a tambalear? Por ahora, el público queda a la expectativa, mientras las redes arden con esta polémica.