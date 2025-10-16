¿Paul Michael se mudará con Pamela López? Cantante revela su plan si ella pierde su casa

La polémica en torno a Pamela López y Christian Cueva continúa. Tras la denuncia de la influencer contra su aún esposo por la supuesta venta de un inmueble en Trujillo y el temor de quedarse sin hogar, ahora su actual pareja, Paul Michael, sorprendió al revelar qué haría si Pamela llegara a quedarse sin vivienda.

Paul Michael no descarta convivir con Pamela

En declaraciones para el programa "Más Espectáculos", Paul Michael aseguró que, pese a tener pocos meses de relación con Pamela López, no descarta la posibilidad de vivir juntos en el futuro si la situación con su hogar no se resuelve. El cantante comentó que, de ser necesario, compraría un departamento para compartir con la emprendedora y sus hijos.

"Estamos trabajando para que Dios nos llene de mucho trabajo, compro un departamento y me los llevo mientras no pase. No puedo decir nada, pero Pamela sigue luchando por sus hijos, es complicado, por eso prefiero no meterme mucho en esos temas", declaró Paul Michael.

El joven artista también adelantó que colabora musicalmente con Pamela en un proyecto de cumbia, aunque no reveló más detalles sobre esta iniciativa. A pesar de los problemas legales que enfrenta la influencer con Christian Cueva, la pareja mantiene el enfoque en sus proyectos personales y profesionales.

Pamela López explora nuevas oportunidades en la música

Por otro lado, Pamela López continúa expandiendo su faceta artística. La influencer se encuentra promocionando eventos y ha formado vínculos con Alexandra Méndez y Gabriel Herrera, con quienes planea crear un grupo musical que recuerde al estilo de "Las Vengadoras" de Tilsa Lozano.

Pamela no descartó sumarse a esta iniciativa, destacando que está dispuesta a asumir riesgos pese a las críticas de detractores:

"Yo estoy parada y me las chanto todas. Todo lo que venga, me lo asumo y contenta, me arriesgo a todo. Sé que hay personas que me apoyan y otras que critican, y eso es parte del proceso. Se viene un grupito ahí, no sé si Vengadoras porque las chicas tuvieron un boom, pero algo se viene", explicó la emprendedora.

Con estas nuevas decisiones, Pamela López parece decidida a enfrentar los desafíos personales y profesionales con determinación. La relación con Paul Michael se consolida mientras continúa resolviendo los conflictos derivados de su vínculo con Christian Cueva y se enfoca en su crecimiento en la música.

Entre denuncias legales, proyectos musicales y decisiones de convivencia, Pamela López sigue en el centro de la atención mediática. Paul Michael ha mostrado su disposición a apoyarla en momentos complicados, mientras la influencer apuesta por su independencia y por nuevas oportunidades en el entretenimiento, demostrando que su vida sigue adelante pese a las controversias.