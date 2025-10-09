Edison Flores se pronunció tras rumores de romance luego de separarse de Ana Siucho: ¿Qué dijo el 'Orejitas'?

Edison Flores vuelve a estar en el centro de la atención mediática. El jugador de Universitario de Deportes fue captado recientemente junto a una joven en lo que sería una reunión social, hecho que encendió las especulaciones sobre un nuevo romance tras su separación de Ana Siucho. Sin embargo, el popular 'Orejitas' decidió aclarar los rumores durante una salida con sus amigos.

Edison Flores aclara su situación sentimental

El futbolista asistió a una cevichería acompañado de su grupo más cercano, sin imaginar que el programa América Hoy también se encontraba en el lugar. Cuando los reporteros se acercaron a consultarle por su presunto vínculo con la influencer Antonella Moratell, Flores no esquivó el tema, aunque respondió de manera directa y breve.

"¿Estás enamorado? ¿Estás en una relación?", le preguntó la periodista. A lo que Edison Flores contestó sin dudar: "No estoy enamorado". Con esas palabras, el jugador descartó cualquier relación sentimental con la joven, a pesar de que en las últimas semanas los rumores sobre ambos no han dejado de circular en redes sociales.

Cabe recordar que hace unas semanas, el deportista brindó una emotiva entrevista junto a su madre, donde hablaron por primera vez de su separación con Ana Siucho. En aquella oportunidad, su progenitora comentó que la ruptura afectó al futbolista tanto en el ámbito personal como profesional.

El ampay que desató los rumores

El programa "Magaly TV, La Firme" difundió hace unos días un ampay que generó gran revuelo entre los hinchas del cuadro crema. En las imágenes se observaba a Edison Flores junto a Antonella Moratell, una joven influencer de 28 años, saliendo de un local nocturno y posteriormente ingresando al condominio donde actualmente reside el deportista.

De inmediato, las redes sociales se llenaron de comentarios, sobre todo porque la joven ya había mostrado admiración por el futbolista en varias publicaciones. En su cuenta de Instagram, Antonella luce la camiseta de la selección peruana con el apellido y número del 'Orejitas' y también ha sido vista asistiendo a diversos partidos de Universitario de Deportes.

Estos detalles alimentaron los rumores de un posible romance, pero la reciente respuesta de Flores parece dejar en claro que, al menos por ahora, no existe una relación sentimental. Pese a ello, el interés del público por su vida amorosa no ha disminuido.

En conclusión, mientras Edison Flores intenta mantener su enfoque en el fútbol y en su faceta como streamer, las cámaras siguen de cerca cada paso de su vida personal. El futbolista, uno de los más queridos por la hinchada crema, atraviesa una etapa de cambios tras su separación y busca equilibrar su carrera con su rol de padre.