¿Ya superó a Ana Siucho? Edison Flores es captado con fanática entrando a su departamento

Edison Flores, volante de Universitario de Deportes, vuelve a estar en el centro de la polémica, pero esta vez fuera del campo de juego. El popular 'Orejitas' fue captado por las cámaras de "Magaly TV La Firme" disfrutando de una salida nocturna junto a una joven llamada Antonella Martorell, una fanática de 28 años que entró a su departamento acompañada de un grupo de amigos. ¿Qué más pasó? Te contamos.

Edison Flores ingresa con fanática a su 'depa' tras separarse

Según el informe emitido por el programa de espectáculos, el pasado domingo 5 de octubre, el popular 'Orejitas' fue visto saliendo del Estadio Monumental acompañado de su grupo de amigos y la joven influencer. Más tarde, todos se reunieron para cenar y después se dirigieron al condominio donde vive el futbolista.

"Este domingo por la noche, alrededor de las 9:50 p.m., nuestros urracos captaron a 'Orejitas' cenando con un grupo de amigos, y entre ellos destacaba una jovencita. Luego, todos se dirigieron al departamento del futbolista y allí ingresaron los autos de ambos con sus acompañantes", relató Magaly Medina en su programa.

La 'urraca' también explicó que Antonella ingresó primero al edificio junto a una amiga y otro amigo del jugador, mientras que Flores llegó minutos después manejando su camioneta. Aunque las cámaras no captaron su salida, el equipo de Magaly aseguró que la reunión se extendió hasta altas horas de la noche.

¿Quién es Antonella Martorell?

Según el reportaje, Antonella tiene 28 años, es tacneña y licenciada en Marketing, y lleva una vida activa en redes sociales, donde comparte fotos de viajes, eventos y publicaciones vinculadas al deporte y la moda. También se le ha visto en el estadio y rodeada de amigos cercanos al futbolista.

Las imágenes han causado revuelo porque la joven ha sido vista en más de una ocasión en el Estadio Monumental, en zonas exclusivas donde solo acceden familiares y allegados de los jugadores. En sus redes sociales, Antonella Martorell luce orgullosa la camiseta de Universitario de Deportes con el número de Edison Flores, además de posar con la camiseta de la selección peruana.

"Ella se muestra como una verdadera fan, pero las imágenes dicen mucho más", comentó Magaly Medina con su clásico tono irónico. "Parece que Edison Flores ya superó las penas de amor y ahora disfruta la vida de soltero con una fan incondicional", añadió la conductora.

Un nuevo comienzo para el 'Orejitas'

Como se recuerda, el futbolista pasa por un proceso de separación con Ana Siucho, con quien se casó en una boda televisada en 2019. Hace poco, Flores reconoció que esta ruptura afectó su tranquilidad, pero ahora parece estar enfocado en pasarla bien y disfrutar su nueva etapa de soltería.

Hasta el momento, ni Edison Flores ni Antonella Martorell han dado declaraciones sobre el tema. Sin embargo, las imágenes difundidas por Magaly Medina confirman que el jugador atraviesa una etapa distinta, más relajada y abierta a nuevas experiencias.

En conclusión, Edison Flores parece estar atravesando una nueva etapa más libre y alejada de la discreción que solía mantener tras su separación de Ana Siucho. Aunque no se ha pronunciado públicamente sobre su vínculo con Antonella Martorell, las imágenes difundidas muestran a un 'Orejitas' más relajado, disfrutando de su soltería y de la compañía de nuevas amistades.