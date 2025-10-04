Tilsa Lozano arremete contra Milett Figueroa: "No soporto a la gente que se hace la santa y digna"

En las últimas semanas, Milett Figueroa ha estado en vuelta en polémica después que Marcelo Tinelli anunciara el fin de su romance y se enfrentó a la prensa. Ante estos hechos, Tilsa Lozano no perdió la oportunidad de arremeter contra la modelo.

Tilsa Lozano sobre el pasado de Milett

La conductora de 'La Noche Habla' estuvo opinando sobre las recientes acciones de Milett Figueroa. Así mismo, decidió responder sobre la carrera que habría forjado en Argentina y las conexiones que tendría Marcelo Tinelli en su trabajo. Por ello, le respondió a la madre de la modelo, Doña Martha, tras cuestionarla.

"Su hija es la mujer de un señor de 65 años (Tinelli) que le da trabajo, ese es su mayor galardón. ¿No se acuerdan de los primeros titulares de Milett cuando apareció en la farándula peruana? Todo era atacando a Tilsa, que estoy vieja, que ya pase de moda, cuando yo tenía 'treintas' y ella 'veintes'", recuerda Tilsa.

En otro momento, la popular 'Vengadora' cuenta sobre las expareja que tuvo Figueroa en el Perú y que saltó a la fama por escándalos de haberse metido en relaciones amorosas.

"Después vino todo lo de sus amoríos con Pavón, cuando estaba con Sheyla Rojas, con Guty Carrera, cuando estaba con Melissa Loza. La nota que le sacó Magaly en su revista en la camioneta, lo del departamento en Miami de Acuña", dijo.

No le gusta cuando mienten

Es así como Tilsa Lozano también agrega que suele respetar a una persona que dice la verdad y acepta lo que ha realizado, sin mentir. Mandando así una indirecta a que Milett ha tratado de no aceptar su pasado, queriendo ocultarlo de su actual vida donde es pareja de un reconocido argentino.

"Yo no juzgo la vida ni el pasado de nadie, pero no soporto a la gente negadora que se hace la santa y digna. Siempre he dicho, yo respeto más a una Xoana González, alguien que dice las cosas como son, apechuga su vida y no las que van por la vida con memoria selectiva, pretendiendo que todos nos comamos su circo de dignidad", agregó.

De esta forma, Milett Figueroa siempre ha tratado de responder de la mejor manera a los reporteros cuando le preguntan por su vida con Marcelo Tinelli. Aunque esto, no ha sido muy del agrado de Tilsa Lozano, ya que señala que aparentemente estaría negando su pasado y haciendo el papel de 'digna'.