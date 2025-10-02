Periodista argentino asegura que Tinelli y Milett se separarán durante reality: "No aguanta ni un acto más"

Marcelo Tinelli sorprendió la semana pasada al anunciar su separación de Milett Figueroa durante la inauguración de su podcast. Sin embargo, el conductor argentino aclaró que mantiene buena relación con la modelo peruana y la elogió por su paso por los premios Martín Fierro 2025, lo que generó reacciones divididas entre periodistas de su país.

Periodista revela ruptura y cuestiona comportamiento de Tinelli

Durante su intervención en 'MagalyTV: La Firme', el comunicador argentino Pampito comentó su sorpresa por el cambio de actitud de Tinelli. Según señaló, el conductor, que durante tres décadas mantuvo un perfil reservado y alejado de escándalos mediáticos, ahora parece estar rodeado de polémicas que contrastan con su imagen de antaño.

"Tinelli en 30 años fue el conductor más importante, más divo y más grande de la televisión argentina, dueño de una productora, por lo que el manejo de su vida privada siempre fue distinto. Nunca fue un escandaloso; siempre tuvo sus parejas con un halo de mucho misterio, y si tenía que haber una separación, lo hacía de otra manera. Pero este Tinelli se está comportando como un ex chico reality", explicó Pampito.

El periodista agregó que, a pesar de la aparente normalidad que la pareja intenta mostrar, la realidad sería que "no aguantan un acto más". Según él, Tinelli y Milett terminarían su relación durante la serie que protagonizan en un viaje a Cusco, aunque la producción estaría intentando mantener la ilusión de continuidad:

"Necesita tener a la audiencia pegada para que el reality no se caiga, pero además, lo que te cuento es que en el reality ellos se van a separar. Nunca se imaginaron que nosotros nos íbamos a enterar... Sostengo lo que digo: ellos van a tener una separación durante el reality, le arruinamos la producción y de verdad están haciendo un papelón".

Poses de diva de Milett y reacciones de la prensa

Pampito también criticó la actitud de Milett Figueroa, a quien varios periodistas en Argentina consideran "agrandada". Según el comunicador, la modelo habría mostrado actitudes difíciles durante una sesión fotográfica con la revista Gente, uno de los medios más prestigiosos del país.

"Ella hizo una producción para la revista Gente. Le propusieron hacerla en un día específico, pero ella quería que fuera sábado y llegó tres horas tarde. Las fotos no le gustaron y el periodista tuvo que perseguirla durante días para la entrevista, después dijo que no quería que saliera", contó Pampito.

En conclusión, estas declaraciones muestran cómo la relación entre Tinelli y Figueroa, aunque cordial públicamente, ha generado controversia mediática. Mientras el conductor busca mantener una imagen positiva y promover su reality, la prensa argentina no ha dudado en cuestionar tanto su comportamiento como el de la modelo peruana.