Mamá de Milett Figueroa grita orgullosa que estará en reality "Los Tinelli": "Contratada por Amazon"

La mamá de Milett Figueroa, Martha Valcárcel, sorprendió a todos en "América Hoy" al anunciar con orgullo que participará en la segunda temporada del reality "Los Tinelli". Este programa muestra la vida de Marcelo Tinelli y su familia, y ahora sumará a su pareja Milett Figueroa y a su 'suegra'.

Mamá de Milett Figueroa celebra que estará en "Los Tinelli"

La emoción en la familia de Milett Figueroa sigue creciendo. Esta vez, fue su mamá, Martha Valcárcel, quien sorprendió a todos al anunciar orgullosa que será parte de la segunda temporada del reality "Los Tinelli", que se transmite a través de Amazon.

Doña Marthita lo gritó feliz. Con una sonrisa de oreja a oreja y sin poder ocultar la alegría, Martha soltó la primicia en plena entrevista en "América Hoy", tras confirmar la aparente reconciliación entre su hija Milett Figueroa y Marcelo Tinelli.

"Ahora sí puedo dar la primicia para ti. Primicia, primicia. Mamá de Milett en la segunda temporada del reality 'Los Tinelli'. Contratada por Amazon, la productora por Amazon. Lo ha dicho él (Marcelo Tinelli), por si acaso. Lo ha dicho él, por si acaso", dijo muy emocionada.

La noticia sorprendió porque no solo confirma la presencia de Milett en este proyecto internacional, sino también la de su madre, que ahora tendrá cámaras siguiéndola en su día a día. La sorpresa fue tal que Ethel Pozo no dudó en preguntar por las grabaciones. De inmediato, Martha no se guardó nada y soltó otra primicia.

"Pero también lo estás diciendo tú, Martha Valcárcel. ¿Cuándo arranca la grabación?", consultó la conductora. "Está llegando el 8 de octubre acá. Toda la familia. ¿Cómo te quedó el ojo?", comentó doña Marthita.

Orgullo familiar. Para la mamá de Milett, este ingreso es motivo de gran orgullo, pues no todos los días se recibe la oportunidad de ser parte de un reality internacional. Con la misma energía con la que suele defender a su hija, Martha subrayó la importancia de este paso. Recalcó que está contratada por Amazon, un logro enorme que pondrá a la familia Figueroa en los ojos del público del extranjero.

Expectativa por su participación

La noticia no tardó en correr por redes sociales, donde los comentarios fueron inmediatos. Muchos celebraron el anuncio y felicitaron a la mamá de Milett, mientras que otros bromearon sobre cómo será verla conviviendo con la familia Tinelli frente a las cámaras.

"El sueño de la señora es estar en TV", "Eso bebé alocate", "Se le está haciendo su sueño realidad a esta señora", "Todo fue un show", comentaron en redes.

Lo cierto es que la participación de Martha Valcárcel promete dar que hablar. Es una mujer directa, de carácter fuerte y que nunca se guarda nada, cualidades que suelen brillar en los realities. Ahora, la expectativa está puesta en cómo se desenvolverá junto al resto de la familia Tinelli y qué momentos inolvidables dejará frente a las cámaras.

Desde que inició su romance con Marcelo Tinelli, la modelo peruana Milett Figueroa ha estado bajo el ojo de la prensa tanto en Argentina como en Perú. Su relación con el famoso conductor argentino la puso en un lugar privilegiado dentro del espectáculo, su aparente breve separación volvieron a captar la atención mediática y ahora con la participación de su madre en el reality, la exposición se hace aún más grande.

En conclusión, con esta confirmación, queda claro que la familia de Milett Figueroa sigue ganando espacio en la televisión internacional. Martha Valcárcel llega con toda su energía y orgullo al reality "Los Tinelli", lista para mostrar su lado más auténtico y acompañar a su hija en este camino que ya traspasó fronteras.