Marcelo Tinelli se arrepiente de la forma cómo anunció su ruptura con Milett Figueroa: "Me equivoqué"

Marcelo Tinelli se sinceró sobre su ruptura con Milett Figueroa y admitió que anunciarla en pleno programa en vivo fue un error. El conductor argentino señaló que la situación se manejó de forma apresurada y que lo correcto habría sido conversar previamente con la modelo para emitir un comunicado conjunto, evitando exponer un tema tan personal ante las cámaras.

Tinelli se muestra arrepentido y explica la situación

En diálogo con Ángel de Brito, Marcelo Tinelli confesó que su accionar fue "demasiado extremo" y que todavía mantiene comunicación con la modelo peruana. Según detalló, lo correcto hubiera sido hablar previamente con Milett Figueroa y emitir un comunicado conjunto, en lugar de ventilar el tema frente a las cámaras.

"Me parece que nos falta charlar a nosotros personalmente. En este caso puntual es un tema laboral y para mí es un error mío haber jugado esa carta al aire. Pudimos haber hecho un comunicado o haberlo charlado de otra manera", expresó Tinelli, evidenciando su malestar por la forma en que se manejó la noticia.

El conductor también mencionó que el impacto mediático superó sus expectativas, afectando tanto a él como a Milett Figueroa.

"Me parece que ella se sintió afectada, yo también me sentí afectado por todo lo que vino, de un lado y del otro. Parecía una pelea entre dos países y yo dije 'pará', porque tenemos cosas en común todavía", señaló durante la entrevista, haciendo referencia a los lazos que aún mantienen.

Además, Tinelli confirmó que, pese a la separación, Milett Figueroa continuará trabajando en la segunda temporada de Los Tinelli, proyecto que se graba para una plataforma internacional. Incluso adelantó que Martha Valcárcel, madre de la modelo, también será parte de las grabaciones, lo que garantiza que el vínculo laboral entre ambos seguirá vigente.

Opinión de Magaly Medina sobre el pronunciamiento de Tinelli

Tras las declaraciones de Tinelli, la conductora Magaly Medina se pronunció sobre la situación y advirtió que la aparición de Figueroa en el reality Los Tinelli no implica un regreso de la relación. Para la periodista, la presencia de la modelo en la serie responde más a criterios de rating que a un reencuentro sentimental.

"Marcelo dice que si se excedió, que no debió hacerlo así, que debió haberlo comunicado y coordinado con ella. Pero ojo, en ningún momento dice que hemos retomado la relación. Confirma que va a estar en el reality, que es para dar show", explicó Medina, resaltando la separación entre la vida personal y laboral de ambos protagonistas.

Con estas declaraciones, Marcelo Tinelli deja en claro su arrepentimiento por la manera en que manejó la ruptura y busca enfocar la relación laboral con Milett Figueroa de manera profesional, mientras se mantiene la expectativa sobre la próxima temporada del reality familiar.