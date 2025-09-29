Milett Figueroa revela que aún no habría terminado con Marcelo Tinelli: "Estamos conversando"

Hace unos días, Marcelo Tinelli sorprendió al revelar que su relación con Milett Figueroa llegó a su fin y por medio de conversaciones, la peruana lo confirmó. Ahora, la modelo salió a declarar afirmando que aún estaría conversando con el argentino si dan por finalizada su noviazgo.

¿Milett sigue con Marcelo Tinnelli?

Hoy se lleva a cabo los Premios Martín Fierro 2025, donde la modelo Milett Figueroa se encuentra nominada para ganar el premio por haber sido jurado de 'Cantando 2024'. Es así como por primera vez da sus declaraciones sobre el fin de su romance con Marcelo Tinelli.

Más allá de confirmar que terminaron su noviazgo, la peruana sorprendió al revelar que aún estarían conversando si realmente terminan su romance. Incluso afirmó que estarían bien actualmente y que será un tema que resolverá de manera muy personal con el argentino.

"Realmente estamos bien, estamos conversando, creo que Marcelo también habló hoy por la mañana. Yo siempre trato de ser un poco más reservada, para preservar lo que es nuestra relación (..) No voy a decir que estamos juntos o separados, pero voy a decir que estamos bien", expresó la modelo ante los medios.

Continuaría en la serie Los Tinelli

Las declaraciones fue compartida por el influencer Ric La Torre en su cuenta de TikTok. Así mismo, reveló que la peruana niega que haya sido retirada de la segunda temporada de la serie 'Los Tinelli'. Incluso, habría señalada que el viaje programado para grabar en Perú sigue en pie y ella, estaría presente con el resto de la familia de Marcelo.

"Reconoce que va a venir al Perú a trabajar aquí con Los Tinelli que no se ha salido del reality, que va a continuar. No es la información que dijo Ángel de Britto, ella continúa ¿Todo fue show? ¿Armani? Cuando yo hablé con ella por Instagram dijo 'yo ya terminé con él, fue de mutuo acuerdo', no entiendo", expresó el tiktoker.

Es así como más de un usuario está confundido con las declaraciones de la peruana y la información que dio el argentino hace unos días. Aunque, algunos creen que la modelo estaría solo en negación.

De esta forma, Milett Figueroa ha puesto en duda que haya terminado con Marcelo Tinelli, a pesar de que el argentino lo reafirmó en más de una ocasión. Hasta el momento, el ícono de la tv argentina expresó que fue un 'error' comunicar en vivo el fin de su romance, pero no dijo nada sobre retomar su noviazgo con la peruana.