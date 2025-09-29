Pamela Franco revela que Cueva le propuso que se quedara en Ecuador: "Me dijo 'Te voy ayudar'"

Hace unos meses, Christian Cueva se encuentra jugando en un club de Ecuador. Actualmente, mantiene una relación amorosa con Pamela Franco y cada uno ha estado viajando para pasar tiempo juntos. Aunque, la cantante reveló que el futbolista le propuso que se quedará en el país extranjero.

Cueva le propuso vivir en Ecuador

Durante el programa 'El Reventonazo de la Chola', Pamela Franco estuvo presente como invitada para contar un poco más sobre su carrera musical y su relación amorosa con Christian Cueva. Entonces, Ernesto Pimentel le pregunta si ha pensado en quedarse en Ecuador con el futbolista, ya que es una país que está consumiendo cumbia peruana.

"En Ecuador no sabes el éxito que son las canciones ¿Has visto en tu Spotify cuántas personas te escuchan?", le pregunta, y Franco responde: "Si, lo que pasa que ya yo también, por ahí no están abriendo las puertas".

Es así como la cantante de cumbia revela que el 'Aladino' si le propuso para quedarse con él y realizar una carrera musical en el país vecino. Incluso, comenta que Christian Cueva le brindó su apoyo.

"Sí, él fue la primera persona que me dijo 'Pamela me gustaría que vinieras acá y yo te voy a ayudar ¿no? para ser franca. Él fue que me va ayudar y la verdad que yo valoro mucho porque me impulsa mucho en la música", comentó la artista.

Pamela Franco sobre sus viajes para visitar al pelotero

Después, el conductor del programa de entretenimiento le consulta sobre el actual estado de su trabajo en la música. Además, de cómo va su relación amorosa a distancia y si su trabajo se ve afectado por los viajes que tiene que realizar para poder visitar a su pareja.

"Trabajando durísimo con todo el equipo, no bajando los brazos (no te distrae el hecho de viajar de alguna forma para mantener tu relación?) No, para nada. Yo viajo cuando se puede", agregó la joven.

En más de una ocasión, Franco ha dejado en claro que su relación amorosa está bien y tranquila. Incluso, ambos tendrían proyectos musicales juntos y se mantiene ocupada en continuar con su carrera musical.

En conclusión, Pamela Franco comenta que si ha pensado en viajar a Ecuador para realizar una carrera musical allá con la ayuda de Christian Cueva. Aunque, parece que por el momento ha decidido quedarse en el Perú, pero no descarta realizar un proyecto en el país vecino.