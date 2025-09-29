RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Niega infidelidad de su ex!

Marcelo Tinelli revela cómo terminó su relación con Milett Figueroa: "La vida tiene etapas y te reinventas"

Marcelo Tinelli explicó cómo finalizo la relación con Milett Figueroa, tras los rumores que lo vinculaban con la actriz Sabrina Rojas.

Marcelo Tinelli aclara su ruptura con Milett Figueroa y niega infidelidad.
Marcelo Tinelli aclara su ruptura con Milett Figueroa y niega infidelidad. (Composición Karibeña)
29/09/2025

La separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa sorprendió a todos en Argentina y Perú. El conductor argentino decidió contar la verdad en su programa de streaming y, desde ese momento, los rumores no pararon. Muchos especularon con una supuesta infidelidad que involucraba a la presentadora argentina Sabrina Rojas, pero Tinelli salió al frente para aclararlo.

Marcelo Tinelli detalla ruptura con Milett Figueroa

Durante una llamada en vivo con el programa "Polémica en el Bar", Marcelo Tinelli fue directo sobre su ruptura con Milett Figueroa tras anunciarla en su programa de streaming. El presentador despejó cualquier duda sobre los rumores de infidelidad que lo rodeaban, dejando claro que no hay lugar para malentendidos en su vida personal.

"Gracias a Dios no hay ni una tercera ni un tercero. Nadie. Todas las bromas que uno puede hacer con cualquier persona dentro y fuera del aire, lo que esa persona y en Perú puedan decir... Primero, confío ciegamente en ella y ella confía ciegamente en mí y sabemos lo que somos cada uno. Así que en eso me quedo tranquilo, me voy a dormir tranquilo en las noches", afirmó.

Marcelo también explicó que siempre ha terminado sus relaciones con respeto. Destacó que mantiene la cordialidad con todas sus exparejas.

"A mí nunca me ha tocado esa cosa de un tercero para terminar una relación. Gracias a Dios, he podido terminar mis relaciones bien, con una cuota de madurez y siempre las he terminado con un mensaje bueno. De hecho, tengo una excelente relación con todas mis ex, así que está todo bien", dijo con serenidad.

Marcelo Tinelli se confiesa tras ruptura con Milett Figueroa: "Una pena, estoy muy triste"
Lee también

Marcelo Tinelli se confiesa tras ruptura con Milett Figueroa: "Una pena, estoy muy triste"

Tinelli destacó que, aunque la relación llegó a su final, el cariño entre ellos sigue presente. El presentador quiso dejar claro que no hubo problemas graves ni traiciones, solo el cierre de un ciclo.

"Es una separación entre una pareja en la que hubo mucho amor, muchísimo, no sé si tanto para el afuera, pero sí nosotros sentimos mucho amor. Pero hoy es una etapa terminada, concluida. Como la vida tiene etapas y te reinventas en otras cosas", comentó el conductor.

Periodistas argentinos exponen posibles razones por las que terminaron MIlett Figueroa y Marcelo Tinelli
Lee también

Periodistas argentinos exponen posibles razones por las que terminaron MIlett Figueroa y Marcelo Tinelli

Milett brilla tras la ruptura

Mientras Marcelo calmaba rumores, Milett Figueroa decidió mostrar su mejor versión. La modelo peruana encendió Instagram con una sesión de fotos que dejó a todos sin palabras.

"La belleza no se esconde, se revela... ¿Preparada para tu mejor versión? Luz que se siente, piel que lo refleja... It's coming", escribió Milett, dejando ver que está lista para un nuevo comienzo.

La publicación recibió miles de mensajes de apoyo. Incluso Alejandra Baigorria la respaldó y criticó la "cargamontón" de la prensa argentina contra Milett, demostrando que la peruana sigue robándose todas las miradas.

Cada uno sigue su camino. La historia de amor entre Marcelo y Milett, que duró cerca de dos años, terminó en buenos términos. Él se enfoca en nuevos proyectos y en su familia, mientras ella disfruta de su independencia y de su carrera en ascenso.

En conclusión, la pareja que alguna vez acaparó titulares en Perú y Argentina decidió dar por terminado su vínculo de manera respetuosa. Y, como dijo Marcelo Tinelli, "la vida tiene etapas y te reinventas", dejando atrás su historia con Milett Figueroa para comenzar un nuevo capítulo por separado.

Temas relacionados etapa karibeña Marcelo Tinelli Milett Figueroa razón ruptura

Siga leyendo

Lo Más leído

Tula Rodríguez recrea emotivo momento junto a Javier Carmona ysu hija Valentina: "El mejor equipo de tres"

¡Ya es parte de la familia! Chechito celebró el cumpleaños de la bailarina Angye Zapata

Rafael Cardozo 'llora' por el compromiso de Cachaza y afirma que se arrepiente de pedirle la mano

Ana Siucho sorprende con emotivo mensaje tras revelaciones de Edison Flores: "Ojalá la vida sea más bonita"

¿Se va del Perú? Reconocida cadena de cafeterías anuncia el cierre de varias tiendas

últimas noticias
Karibeña