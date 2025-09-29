Marcelo Tinelli revela cómo terminó su relación con Milett Figueroa: "La vida tiene etapas y te reinventas"

La separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa sorprendió a todos en Argentina y Perú. El conductor argentino decidió contar la verdad en su programa de streaming y, desde ese momento, los rumores no pararon. Muchos especularon con una supuesta infidelidad que involucraba a la presentadora argentina Sabrina Rojas, pero Tinelli salió al frente para aclararlo.

Marcelo Tinelli detalla ruptura con Milett Figueroa

Durante una llamada en vivo con el programa "Polémica en el Bar", Marcelo Tinelli fue directo sobre su ruptura con Milett Figueroa tras anunciarla en su programa de streaming. El presentador despejó cualquier duda sobre los rumores de infidelidad que lo rodeaban, dejando claro que no hay lugar para malentendidos en su vida personal.

"Gracias a Dios no hay ni una tercera ni un tercero. Nadie. Todas las bromas que uno puede hacer con cualquier persona dentro y fuera del aire, lo que esa persona y en Perú puedan decir... Primero, confío ciegamente en ella y ella confía ciegamente en mí y sabemos lo que somos cada uno. Así que en eso me quedo tranquilo, me voy a dormir tranquilo en las noches", afirmó.

Marcelo también explicó que siempre ha terminado sus relaciones con respeto. Destacó que mantiene la cordialidad con todas sus exparejas.

"A mí nunca me ha tocado esa cosa de un tercero para terminar una relación. Gracias a Dios, he podido terminar mis relaciones bien, con una cuota de madurez y siempre las he terminado con un mensaje bueno. De hecho, tengo una excelente relación con todas mis ex, así que está todo bien", dijo con serenidad.

Tinelli destacó que, aunque la relación llegó a su final, el cariño entre ellos sigue presente. El presentador quiso dejar claro que no hubo problemas graves ni traiciones, solo el cierre de un ciclo.

"Es una separación entre una pareja en la que hubo mucho amor, muchísimo, no sé si tanto para el afuera, pero sí nosotros sentimos mucho amor. Pero hoy es una etapa terminada, concluida. Como la vida tiene etapas y te reinventas en otras cosas", comentó el conductor.

Milett brilla tras la ruptura

Mientras Marcelo calmaba rumores, Milett Figueroa decidió mostrar su mejor versión. La modelo peruana encendió Instagram con una sesión de fotos que dejó a todos sin palabras.

"La belleza no se esconde, se revela... ¿Preparada para tu mejor versión? Luz que se siente, piel que lo refleja... It's coming", escribió Milett, dejando ver que está lista para un nuevo comienzo.

La publicación recibió miles de mensajes de apoyo. Incluso Alejandra Baigorria la respaldó y criticó la "cargamontón" de la prensa argentina contra Milett, demostrando que la peruana sigue robándose todas las miradas.

Cada uno sigue su camino. La historia de amor entre Marcelo y Milett, que duró cerca de dos años, terminó en buenos términos. Él se enfoca en nuevos proyectos y en su familia, mientras ella disfruta de su independencia y de su carrera en ascenso.

En conclusión, la pareja que alguna vez acaparó titulares en Perú y Argentina decidió dar por terminado su vínculo de manera respetuosa. Y, como dijo Marcelo Tinelli, "la vida tiene etapas y te reinventas", dejando atrás su historia con Milett Figueroa para comenzar un nuevo capítulo por separado.