¡Se robaron suspiros! Paul Michael le canta a Pamela López en Fiesta Karibeña

El cantante Paul Michael y Pamela López son la pareja del momento que vienen sacando canciones juntos. En esta ocasión, estuvieron en las grabaciones de Fiesta Karibeña para presentar su más reciente tema con Los del Código.

Pamela López y Paul Michael en Fiesta Karibeña

El pasado viernes 26 de septiembre, los artistas Pamela López y Paul Michael estuvieron presentes en las grabaciones de Fiesta Karibeña en el Bosque Encantado de Fátima en Chorrillos. Este evento musical reúne a grandes artistas de la cumbia, salsa y urbano para hacer bailar al público.

Durante la presentación, Paul Michael estuvo interpretando algunos temas de reggaetón donde invitó a su pareja KittyPam para bailar juntos. Cuando empezaron a bailar, seguidores de la parejita empezaron a emocionarse. Finalmente, ambos se dieron un tierno beso en señal del gran amor que se tienen y han demostrado en todos los medios de TV.

Además, también presentaron en vivo su más reciente tema "Completamente enamorados" de Paul Michael en una colaboración con Los Del Código, que tiene como protagonista principal a Pamela López. Este sencillo que mezcla la salsa con lo urbano ya viene llamando la atención de sus fanáticos y el videoclip viene sumando miles de reproducciones.

Sobre su relación amorosa

Pamela López inició su relación amorosa en febrero de este año cuando conoció a Paul Michael durante una fiesta. Las primera imágenes de ambos fue captada dándose un beso a la salida de una discoteca, desde entonces ambos no se han separado y ahora estarían trabajando juntos.

Aunque por un tiempo negaron tener una relación amorosa y solo eran salientes, después de varios meses se han dedicado muchos mensajes de amor en televisión. Así mismo, los hijos de ambos personajes se han conocido y salido en familia a diferentes lugares.

Actualmente, ambos vienen preparando un nuevo tema musical juntos de la música urbana, que aún no tiene nombre y sería el debut de la 'KittyPam'. La parejita se ha mostrado más unida que nunca y se van presentando en cada evento juntos sin importar las críticas, saliendo en familia con sus hijos y trabajando en la música.

Finalmente, Paul Michael ha demostrado en más de una ocasión el gran amor que siente por Pamela López y en esta ocasión, se presentó en las grabaciones de Fiesta Karibeña en Chorrillos. Aquí encantó al público con sus temas y le cantó un tema a su 'KittyPam', cerrando su show con un beso de ambos.