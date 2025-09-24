¿Hubo saludo? Alejandra Baigorria estuvo de visita en 'EEG' y coincidió de nuevo con Mario Irivarren

La noche de su regreso a "Esto es Guerra" estuvo cargada de emociones. Alejandra Baigorria volvió al set del reality después de un largo tiempo y coincidió con la polémica eliminación de Pancho Rodríguez, capitán de los Combatientes. Aunque la salida del chileno marcó la jornada, el verdadero interés del público se centró en un posible reencuentro de la empresaria con Mario Irivarren, con quien mantiene una amistad rota desde hace meses.

¿Hubo saludo con Mario Irivarren?

Tras su participación en el programa, las cámaras de Más Espectáculos interceptaron a Baigorria para preguntarle si había cruzado palabra con Mario Irivarren. La "Rubia de Gamarra" sorprendió a todos al responder con firmeza y sin rodeos ante la consulta del reportero.

"No, todo bien", contestó, cortando de inmediato cualquier especulación sobre una reconciliación o acercamiento. La empresaria no quiso agregar más detalles y se retiró con la misma serenidad con la que llegó.

En contraste, Mario Irivarren parece haber optado por el silencio. Hasta el momento no ha brindado declaraciones sobre un posible encuentro tras bastidores. La situación ha generado expectativa entre los seguidores de ambos, quienes esperan saber si en algún momento retomarán su amistad o si la distancia continuará.

Fuerte cruce con Facundo González

Además del interés por su relación con Mario, Alejandra Baigorria se robó las miradas por un tenso intercambio con Facundo González. La empresaria mostró su descontento porque los Combatientes no protestaron ante la eliminación de Pancho Rodríguez.

"Sí, Facu, pero recién hablas. Alguien ha venido que tiene tiempo acá, bueno yo, y que realmente valora lo que es la camiseta de los Combatientes. Todos parados como unos entes. Tú has hablado porque he hablado yo. Se va tu capitán", reclamó frente a cámaras, dejando clara su indignación.

En medio de la discusión, Baigorria sorprendió con una propuesta inesperada. Ofreció regresar al reality si la producción anulaba la eliminación de Pancho Rodríguez, a quien consideró víctima de una decisión injusta. Pese a su insistencia, el Tribunal del programa rechazó su pedido. La también esposa de Said Palao cerró el tema asegurando que no volverá a competir en el espacio televisivo.

En conclusión, la reaparición de Alejandra Baigorria en "Esto es Guerra" no solo avivó la polémica por la salida de Pancho Rodríguez, sino que reavivó las dudas sobre su relación con Mario Irivarren. Mientras la empresaria evita profundizar y el combatiente prefiere callar, los seguidores del reality aguardan atentos cualquier novedad que pueda cambiar el rumbo de esta historia.