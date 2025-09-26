Marcelo Tinelli se confiesa tras ruptura con Milett Figueroa: "Una pena, estoy muy triste"

Marcelo Tinelli decidió poner fin a las especulaciones y habló directamente sobre su separación de Milett Figueroa. Durante el programa "América Hoy", Janet Barboza reveló los mensajes privados que el conductor argentino envió a su amigo y productor Armando Tafur, donde confirmaba, con palabras sinceras, que su historia de amor con la modelo peruana había llegado a su final.

Marcelo Tinelli sobre fin de relación con Milett Figueroa

La relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa terminó de manera inesperada. En el programa "América Hoy", Janet Barboza leyó los mensajes que el conductor argentino envió a su amigo y productor Armando Tafur, dejando claro el fin del romance.

"A las 7:09 de la mañana, Armando le pone: 'Estarás muy feliz, un éxito, el número fue realmente increíble', en referencia a su streaming que tuvo 90 mil espectadores. Marcelo le contesta: 'Sí, superfeliz y cansado a la vez, pero todo muy bien amigo'", relató Janet frente a las cámaras.

Horas después, la conversación cambió de tono. El productor comentó sobre la ruptura con Milett Figueroa y la respuesta de Tinelli dejó en claro sus sentimientos.

"Ayer a las 9:02 de la noche, Armando le escribe: 'Marcelo, yo felicitándote por el programa y lo otro, qué pena. Los veía tan bien'", contó la conductora. "Sí, una pena, estoy muy triste. Pero son momentos que llevo guardados en el corazón, mi amigo", habría escrito Marcelo Tinelli.

Un día antes, Marcelo ya había hablado del tema en su programa digital "Estamos de Paso". Allí confirmó que su relación con Milett terminó "en buenos términos" y con mucho respeto.

"El amor que le tengo no es que vaya a cambiar, se va a modificar y se va a poner en otro lugar. Y creo que ella a mí también. Y bueno, hemos llegado a un final de ciclo muy, pero muy lindo. La quiero mucho, la amo mucho, pasé dos años hermosos", expresó el conductor de televisión, dejando claro que el cariño sigue intacto.

Tinelli y Milett Figueroa se pronuncian tras ruptura

Al día siguiente del anuncio, Milett Figueroa rompió su silencio. En el programa argentino "Intrusos", Karina Iavícoli reveló que se comunicó con la peruana Milett Figueroa por WhatsApp donde expresó la conversación que tuvo.

"Primero, gracias por preguntar. No estoy triste, estoy bien, estamos bien. La decisión fue mutua", leyó la argentina del mensaje que le envió Milett. Sobre una presunta infidelidad señaló: "Acá se abre un gris porque le pregunté tres veces si hubo terceros en discordia, evitó la respuesta todo el tiempo y no me lo contestó", señaló.

Pero no solo eso. Milett Figueroa arremetió en vivo contra el programa "LAM". A través de mensajes, llamó a los conductores "cobardes". Señaló que le dijeron "trepadora" y rechazó haber tenido una relación con Marcelo Tinelli por fama.

Por su parte, el conductor argentino declaró en "Polémica en el Bar". El conductor descartó que una tercera persona haya sido motivo de su relación y señalar eso es "una falta de respeto".

"Gracias a Dios no hay ni una tercera ni un tercero. Confío ciegamente en ella y ella confía ciegamente en mí y sabemos lo que somos. Me voy a dormir tranquilo... Tengo una excelente relación con todas mis ex, así que está todo bien, no hay ningún problema... Saquemos a los terceros porque es inmerecido para ninguno, es una falta de respeto para ambos", señaló.

El conductor argentino y la modelo peruana vivieron dos años de romance que llamaron la atención de ambos países. Ahora, cada uno seguirá su propio camino, pero sin borrar los recuerdos que formaron juntos.

En conclusión, los fans de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa estarán atentos a los próximos pasos de la expareja. Por ahora, él continúa con sus proyectos en televisión y plataformas digitales, mientras que ella asegura que la decisión fue mutua. Lo que sí quedó claro es que el cariño y el respeto entre ambos no se apaga, aunque el amor haya tomado un rumbo diferente.