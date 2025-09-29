'Cri Cri' revela que organizaba fiestas para Jefferson Farfán a espaldas de sus exparejas: "Soy alcahuete"

Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como 'Cri Cri', se presentó la noche de ayer en El valor de la verdad para hablar sobre las graves acusaciones que aún pesan en su contra y que lo mantuvieron preso durante los últimos 11 meses. El primo de Jefferson Farfán también contó que era muy cercano al futbolista, tanto así que le organizaba fiestas a espaldas de sus exparejas.

'Cri Cri' echa a Jefferson Farfán por fiestas privadas

En el primer nivel del juego, en la pregunta cuatro, Beto Ortiz le preguntó a Cristian si fue el alcahuete de Jefferson. Él respondió que sí y el polígrafo determinó que era verdad, por lo que enseguida desarrolló la respuesta, aunque se negó a dar muchos detalles respecto a las aventuras que encubría.

'Cri Cri' confesó que pasó muchas anécdotas con Jefferson Farfán durante el tiempo que trabajaron juntos. También aseguró que le organizaba fiestas privadas a espaldas de sus entonces parejas. Sin embargo, Beto hizo una breve acotación para ahondar aún más en el tema.

"El tema es que si tienes una pareja, es una chamba organizar la fiesta porque todo tiene que ser a espaldas de la pareja oficial y es ahí donde entrabas a tallar", dijo el presentador.

Repentinamente, 'Cri Cri' reconoció que eso pasó. "Así es, pero con las parejas anteriores", contestó y luego añadió entre risas: "Sí, la lengua española dice que soy alcahuete, punto final".

Sin embargo, en todo momento, Cristian negó haberle conseguido chicas a Jefferson Farfán, ya que aseguró que los engreimientos al futbolista iban por otro lado, mas no como favores en los que se vieran involucradas terceras personas de forma maliciosa o inadecuada.

Cri Cri revela que Farfán se negó a hablar con él

En otro momento del programa, 'Cri Cri' narró con voz entrecortada cómo, tras ser señalado como responsable de un hecho grave, intentó acercarse a Jefferson Farfán para explicarle la situación, pero no logró que su primo lo escuchara. La reacción del expelotero lo dejó desamparado y con un profundo sentimiento de incomprensión.

"¿Se negó Jefferson a hablar contigo después de la supuesta acusación?", preguntó Beto Ortiz durante la pregunta número seis. Christian confirmó que sí. "En ese momento no entendía por qué. Quería solucionar el problema ese mismo día, quise hablar con él. Me dicen que no suba arriba porque está con la mie...arriba", recordó con lágrimas en los ojos.

Es así que, la participación de 'Cri Cri' en El valor de la verdad dejó en claro su cercanía con Jefferson Farfán. Aunque admitió haber sido su cómplice en fiestas privadas, insistió en que nunca intervino para involucrar a terceras personas en situaciones indebidas.