'Cri Cri' se llevó S/25 mil en EVDLV: Las 20 preguntas sobre Jefferson Farfán, la prisión, su familia y más

El programa "El Valor de la Verdad" tuvo como invitado a Christian Martínez Guadalupe, conocido como 'Cri Cri' y primo de Jefferson Farfán. Durante la noche, respondió 20 preguntas que tocaron su infancia, su relación con el exfutbolista y los momentos más duros que vivió en prisión. Tras responder 20 preguntas, se retiró con 25 mil soles.

Las 20 preguntas que respondió 'Cri Cri'

Cristian Martínez Guadalupe, conocido como 'Cri Cri' y primo de Jefferson Farfán, abrió su historia en el sillón rojo: infancia dura en Villa El Salvador, años cercanos al exfutbolista, días complicados en prisión y el proceso que lo marcó. Tras 20 preguntas, decidió detener el juego y llevarse S/25.000.

Nivel 1 - Premio: S/5 mil

1. ¿Robabas panes con tu primo en Villa El Salvador?

Respuesta: Sí. (Verdad). Según contó Cristian Martínez, de niño vivió carencias y, junto a su primo, buscaban cómo llevar algo a la mesa. Recuerda esas travesuras como parte de una época de necesidad, no de maldad. Dice que su mamá siempre salió a defenderlos y a luchar por ellos.

2. ¿Viviste con Jefferson Farfán en Europa?

Respuesta: Sí. (Verdad). 'Cri Cri' confesó que lo acompañó en varias ciudades mientras crecía su carrera internacional. Reveló que compartían casa, horarios y viajes, como parte del entorno del futbolista.

3. ¿Manejabas las cuentas bancarias de tu primo?

Respuesta: Sí. (Verdad). Explicó que se encargaba de pagos y movimientos de dinero cuando Jefferson Farfán estaba concentrado en el fútbol. Sostiene que fue por confianza y por estar siempre a la mano.

4. ¿Fuiste el alcahuete de Farfán?

Respuesta: Sí. (Verdad). Reconoce que cubrió algunas salidas y fiestas para evitar escándalos. Dice que lo hizo por lealtad y para no afectar al equipo ni a la familia. Insiste en que nunca buscó perjudicar a nadie con esas decisiones. Hoy entiende que esa "protección" también le trajo problemas.

5. ¿Te compró Farfán una camioneta?

Respuesta: Sí. (Verdad). Indicó que su primo le regaló una camioneta para moverse tranquilo. Además, en ocasiones condujo autos de alta gama del entorno familiar. Señala que eso ocurrió cuando había plena confianza entre ambos.

Nivel 2 - Premio: S/10 mil

6. ¿Se negó Farfán a hablar contigo luego de la supuesta (agresión sexual)?

Respuesta: Sí. (Verdad). Intentó explicarle su versión la misma noche de los hechos. Asegura que lo mandaron a retirarse y no le dieron espacio para hablar. Desde ahí, dice, empezó una distancia difícil de remontar. Cree que fue el momento en que todo cambió entre los dos.

7. ¿Encaraste a los responsables de tu encierro en la comisaría?

Respuesta: Sí. (Verdad). Fue por voluntad propia a la comisaría pensando que aclararía todo. Terminó quedándose y facilitando su propia detención. Afirma que su intención era dar la cara y cerrar el tema.

Reconoce que subestimó cómo avanzaría el proceso.

8. ¿Se negó el Cuto Guadalupe a ayudarte en la cárcel?

Respuesta: Sí. (Verdad). Comentó que su madre buscó el apoyo en su hermano Cuto Guadalupe. Sin embargo, señaló que solo recibió promesas que no se concretaron y un abogado que no avanzó el caso.

9. ¿Te pusiste a llorar cuando escuchaste la voz de tu madre al salir de la carceleta?

Respuesta: Sí. (Verdad). Al oírla después de varios días detenido, se quebró de inmediato. Ella le prometió estar a su lado y no soltarlo en el proceso. Ese momento, dice, le devolvió fuerzas para seguir peleando.

10. ¿Estuviste inconsciente el día de la supuesta (agresión sexual)?

Respuesta: Sí. (Verdad). Relata que bebió en exceso y que no recuerda parte de la noche. Sostiene que las pruebas no reflejaron el alcohol, pero él sí lo sintió. Señala que eso lo dejó en desventaja para defenderse.

Reitera que su versión fue ignorada desde el primer minuto.

Nivel 3 - Premio: S/15 mil

11. ¿Le dijiste a tu madre que no querías celebrar tu cumpleaños en la celda?

Respuesta: Sí. (Verdad). La pasó sin avisar, para que nadie en el penal se entere. Quiso evitar burlas o situaciones que complicaran su estadía. También recuerda una Navidad con la misma pena y silencio.

Afirma que esos días le mostraron lo frágil que estaba.

12. ¿Dejaste de comer por tres días estando en la cárcel?

Respuesta: Sí. (Verdad). Relató que la depresión lo llevó a no probar alimento, sin fuerzas para enfrentarse a la realidad. Luego empezó a adaptarse y a probar la comida de la olla común. Reconoce que fue el punto más bajo de su ánimo.

13. ¿Te dijo tu hija que quería visitarte en prisión?

Respuesta: Sí. (Verdad). El primo de Farfán contó que su pequeña insistió en verlo y él dudó por protegerla. Temía que el ambiente del penal la afecte para siempre. Con el tiempo aceptó y ese encuentro lo derrumbó por dentro. Hoy dice que fue un impulso para salir adelante.

14. ¿Te acusó Farfán de estar metido en (sustancias ilícitas)?

Respuesta: Sí. (Verdad). Cristian Martínez afirmó que escuchar esa acusación de su propio primo le partió el alma. Lo sintió como traición y como un sello público difícil de borrar. Asegura que jamás estuvo en ese negocio ni lo necesitó. Mantiene que esas palabras pesaron mucho en el proceso.

15. ¿Intentaste (acabar con tu vida) en prisión?

Respuesta: Sí. (Verdad). En la oscuridad de la celda pensó en rendirse. Un interno lo detuvo y le recordó que su familia lo esperaba. Ese diálogo, afirma, le salvó la vida y el juicio. Desde ahí decidió aguantar y seguir los pasos legales.

Nivel 4 - Premio: 20 mil soles

16. ¿Seguirías preso de no ser por tu madre?

Respuesta: Sí. (Verdad). Reconoció que gracias a las gestiones de su madre pudo recuperar la libertad. De lo contrario, habría pasado muchos años en la cárcel.

17. ¿Te dijo la madre de Jefferson que creía en ti?

Respuesta: Sí. (Verdad). Recibió una llamada de apoyo que le dio paz. Para él, ella fue como una segunda mamá desde niños. Ese respaldo, aunque breve, le dio ánimo en medio del proceso.

18. ¿Te arrepientes de haber sido leal a Jefferson?

Respuesta: No. (Verdad). Dice que la lealtad no se negocia, aun con diferencias. Aclara que hoy prefiere mantener distancia para evitar más daño. Siente que el cariño existe, pero cada uno seguirá su camino.

Afirma que perdona, aunque no olvida lo vivido.

"(¿Cri Cri perdonarías a Jefferson?) Perdonaría en el aspecto de que lo perdono es ser humano todos tienen errores, pero no me acercaría a él, ya no estaría con él", aseguró.

Nivel 5 - Premio: 25 mil soles

19. ¿Alguna vez has (agredido sexualmente) a alguien?

Respuesta: No. (Verdad). Niega de forma tajante cualquier agresión sexual. Señala que las pruebas presentadas lo favorecen. Cree que la versión en su contra fue creciendo sin sustento. Repite que quiere limpiar su nombre y trabajar en paz.

20. ¿Eres un (agresor sexual)?

Respuesta: No. (Verdad). Reafirmó su inocencia frente a la acusación más grave del caso. Explica que no tomará venganza ni buscará guerra mediática. Dice que su enfoque ahora es su familia y empezar de nuevo. Pide que lo juzguen por hechos, no por rumores ni titulares.

Cristian Martínez ganó S/25 mil en EVDLV

El primo de Jefferson Farfán, Cristian Antonio Martínez Guadalupe, presentó a quienes lo acompañaron en el set: su abogado Eduardo Medina, su sobrino Alexis AA y su madre Judith Guadalupe. Ellos fueron su respaldo durante toda la emisión de "El Valor de la Verdad".

Luego de confesar momentos de su niñez, su paso por prisión y su relación con el exfutbolista, Cristian 'Cri Cri' Martínez optó por no continuar con la pregunta 21. De esta forma, aseguró un gran premio y selló una noche llena de revelaciones y tensión.

En conclusión, Christian Martínez, mejor conocido como 'Cri Cri', estuvo en "El Valor de la Verdad" para revelar en 20 preguntas su niñez difícil, su cercanía y ruptura con su primo Jefferson Farfán y el duro paso por prisión. Con S/25 mil en mano, cerró la noche reafirmando su inocencia y su decisión de comenzar de cero.