Buscar

'Cri Cri' se quiebra al recordar que Farfán se negó hablar con él tras ser acusado: "Me dijeron mejor vete"

Christian Martínez Guadalupe, conocido como 'Cri Cri', contó cómo su primo Jefferson Farfán le dio la espalda tras la acusación que lo llevó a prisión.

'Cri Cri' se quiebra al recordar que Farfán se negó hablar con él tras ser acusado.
'Cri Cri' se quiebra al recordar que Farfán se negó hablar con él tras ser acusado. (Composición: La Karibeña)
28/09/2025

Christian Martínez Guadalupe, más conocido como 'Cri Cri', estuvo en 'El Valor de la Verdad' para contar detalles desconocidos de su relación con su primo, el exfutbolista Jefferson Farfán. Durante la entrevista, el exprimo favorito de la 'Foquita' reveló cómo su vínculo familiar se tensó en un episodio que lo llevó a prisión y confesó su papel cercano en la vida privada del exdeportista.

Farfán le dio la espalda tras la acusación

Durante el programa, 'Cri Cri' narró con voz entrecortada cómo, tras ser señalado como responsable de un hecho grave, intentó acercarse a Jefferson Farfán para explicarle la situación, pero no logró que su primo lo escuchara. La reacción del expelotero lo dejó desamparado y con un profundo sentimiento de incomprensión.

"¿Se negó Jefferson a hablar contigo después de la supuesta acusación?", preguntó Beto Ortiz durante la pregunta número seis. Christian confirmó que sí. "En ese momento no entendía por qué. Quería solucionar el problema ese mismo día, quise hablar con él. Me dicen que no suba arriba porque está con la mie...arriba", recordó con lágrimas en los ojos.

Además, el primo de la 'Foquita' confesó que incluso hubiera preferido enfrentarse físicamente con Farfán, antes que recibir su rechazo silencioso. 

"Yo en ese momento hubiera preferido una gresca, una pelea, puñetes, patadas, pero estando ahí, que me crea. Mil veces habría preferido eso, pero me dijeron: 'Mejor vete'", agregó. Esta confesión evidenció la profunda frustración y el dolor que vivió durante ese episodio.

'Cri Cri' admite haber sido alcahuete del exfutbolista

En otra parte de la entrevista, Christian reveló su papel como "alcahuete" de Jefferson Farfán. Beto Ortiz le preguntó directamente sobre situaciones en las que ayudaba al jugador a organizar fiestas y cubrir ciertos aspectos de su vida privada.

"El tema es que si tienes una pareja, es una chamba organizar la fiesta porque todo tiene que ser a espaldas de la pareja oficial y es ahí donde entrabas a tallar", indagó Ortiz. Sorprendentemente, 'Cri Cri' reconoció su implicancia: "Así es, pero con las parejas anteriores", respondió, y sentenció con firmeza: "Sí, la lengua española dice que soy alcahuete, punto final".

Durante su paso por El Valor de la Verdad, el primo de Farfán expuso un lado desconocido de la relación familiar, mostrando cómo su cercanía con el exfutbolista combinaba apoyo, complicidad y lealtad, incluso en situaciones delicadas que marcaron la vida de ambos.

En conclusión, el testimonio de 'Cri Cri' permitió a la audiencia conocer la complejidad de la relación con Jefferson Farfán, marcada por la lealtad y la incomprensión. Entre la distancia emocional y su papel como confidente, Christian Guadalupe ofreció una versión íntima y sorprendente de los vínculos familiares y secretos detrás de la fama del exfutbolista.

Temas relacionados Chrisitan Guadalupe Cri Cri El Valor de la Verdad Esepctáculos Jefferson Farfán

